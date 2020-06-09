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Кинотеатры Калифорнии смогут открыться 12 июня

9 июня
2020 год

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9 июня 2020
Кинотеатры Калифорнии смогут возобновить работу с 12 июня. Как минимум первые две недели из обязали соблюдать строгие правила безопасности, которые были разработаны властями штата. Соответствующий документ публикует The Hollywood Reporter.

Кинотеатры Калифорнии смогут открыться 12 июня
фото: hfflp.com

Главная рекомендация – обеспечить заполняемость залов только на 25% или допускать не более 100 зрителей. Если все пойдет хорошо, то ограничения будут смягчены. Это позволит кинотеатрам встать на ноги и выпустить в прокат «Довод» Кристофера Нолана, релиз которого запланирован на 17 июля. К числу важных премьер, которые смогут стать драйверами кинопроката, также относятся «Мулан», «Губка Боб в бегах» и «Чудо-женщина: 1984».

Кроме ограничения количества посетителей власти штата предлагают ряд других обязательных мер. К ним относятся ношение масок во время входа и выхода из здания, соблюдение дистанции в размере шести футов (около 1,8 м), избежание скоплений людей в фойе и уборных, а также проветривание и дезинфекция помещений. Кроме того, владельцам кинотеатров предлагают использовать одноразовых или моющиеся чехлы для сидений.
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фильмы
Губка Боб в бегахДоводМуланЧудо-женщина: 1984

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