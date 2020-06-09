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Российскую короткометражку «Из Ховрино» покажут на международном кинофестивале в Норвегии

9 июня
2020 год

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9 июня 2020
Лента «Из Ховрино» отобрана в международный конкурс 43-го Норвежского МКФ короткого метра. Фильм представит Россию на онлайн-смотре и будет показан 11 июня. Жюри возглавляет Ким Ютани – программный директор фестиваля «Сандэнс», уточняют создатели картины.

Российскую короткометражку «Из Ховрино» покажут на международном кинофестивале в Норвегии
фото: К/ф «Из Ховрино»

По сюжету поздно вечером в Москве девочка Дана спешит домой темными переулками. Ее преследует незнакомец. Он приготовил девочке сюрприз, о котором она мечтала много лет. Но, оказывается, сюрпризы ждут и его. Главную роль роль в ленте исполнил Игорь Яцко, а образ девочки Даши на экране воплотила Агния Цветкова.

«Из Ховрино» – это режиссерский и сценарный дебют Дарьи Елены Дашуниной, а также операторский дебют в игровом кино Дениса Синякова – фотографа, ранее работавшего над документальным фильмом «Гражданин Х» о Михаиле Ходорковском и новейшей истории России. Продюсером короткометражки является режиссер Елизавета Стишова («Сулейман Гора»). 7-минутный фильм был снят в 2019 году в Москве за две смены.
Он также отобран в шорт-лист 27-й «Святой Анны», где будет показан в середине осени этого года.
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