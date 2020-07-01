«ЧЕ!» покажет «Как избежать наказания за убийство»

Четвертый сезон сериала «Как избежать наказания за убийство» покажут на телеканале «ЧЕ!» с 6 июля. Его будут транслировать с понедельника по субботу в 02:00, а в воскресенье – в 03:10, уточняет пресс-служба «ЧЕ!».
фото: Пресс-служба "ЧЕ!"
Сериал, вышедший на экраны в 2014 году, рассказывает о группе студентов-юристов и их уникальном преподавателе – профессоре и талантливом адвокате Аннализе Китинг (Виола Дэвис). Тайны, загадки, неожиданные повороты сюжета, интриги и шокирующие сцены, интеллектуальные битвы и непредсказуемые финалы – каждая серия держит в напряжении. В актерский состав вошли Билли Браун, Чарли Уэбер, Джек Фалахи, Эйджа Наоми Кинг и другие.
Проект получил премию Американского института киноискусства как один из десяти лучших сериалов года. А исполнительница главной роли Виола Дэвис была отмечена Гильдией актеров США и статуэткой премии «Эмми» за лучшую женскую роль.
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