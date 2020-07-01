Не стало актера Виктора Проскурина

Заслуженный артист России, актер театра и кино Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет. Об этом в среду, 30 июня, сообщила его жена Ирина Хонда на своей странице в Facebook.
фото: domkino.tv
Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. После школы дважды поступал в театральное училище им. Щукина, которое успешно окончил в 1973-м. Тогда же получил предложение от Марка Захарова прийти в Ленком. Там Проскурин служил до 1988 года, сыграв в таких спектаклях, как «Тиль Уленшпигель», «Парень из нашего города», «Гамлет» и «Оптимистическая трагедия». Затем актер перешел в Театр им. Ермоловой, который окончательно покинул в 2012-м. Также артист сотрудничал с театром «Арт-Хаус» и выходил на сцену Московского Дома Музыки с моноспектаклем «Жизнь – удача в лабиринтах».
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