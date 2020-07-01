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Не стало актера Виктора Проскурина

1 июля
2020 год

Новости кино >>
1 июля 2020
Заслуженный артист России, актер театра и кино Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет. Об этом в среду, 30 июня, сообщила его жена Ирина Хонда на своей странице в Facebook.

Не стало актера Виктора Проскурина
фото: domkino.tv

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. После школы дважды поступал в театральное училище им. Щукина, которое успешно окончил в 1973-м. Тогда же получил предложение от Марка Захарова прийти в Ленком. Там Проскурин служил до 1988 года, сыграв в таких спектаклях, как «Тиль Уленшпигель», «Парень из нашего города», «Гамлет» и «Оптимистическая трагедия». Затем актер перешел в Театр им. Ермоловой, который окончательно покинул в 2012-м. Также артист сотрудничал с театром «Арт-Хаус» и выходил на сцену Московского Дома Музыки с моноспектаклем «Жизнь – удача в лабиринтах».

В кино Виктор Проскурин дебютировал в возрасте 14 лет в ленте «Орлята Чапая». Широкую известность ему принесли роли Гены Ляпишева в телефильме «Большая перемена», купца Василия Вожеватова в «Жестоком романсе» и капитана погранвойск Александра Блинова в ленте «Выйти замуж за капитана». В его фильмографии также стоит отметить актерские работы в картинах «Пиковая дама», «Военно-полевой роман», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить...», «Последняя осень», «Афганский излом» и многие другие. Среди последних проектов Проскурина – «А зори здесь тихие...», «Легенда о Коловрате», «Фантом», «Чёрное море», «Триптих», «Хор».

В 1982 году Виктору Проскурину было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году его наградили орденом «За вклад в развитие культуры России».
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№ 3
olga-sem (Казань)   1.07.2020 - 14:51
Светлая память! читать далее>>
№ 2
Алёна-Варна (Варна)   1.07.2020 - 12:04
Как неожиданно! Настоящий Народный Артист СССР и России! Восхищаюсь до сих пор его ролями в "Жестоком романсе", " Военно-полевом романе" и многими другими. Харизматичный, талантливый,... читать далее>>
№ 1
Waylander (Москва)   1.07.2020 - 11:34
Светлая память... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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А зори здесь тихие...Афганский изломБольшая переменаВоенно-полевой романВыйти замуж за капитанаЖестокий романсЛегенда о КоловратеОрлята ЧапаяПиковая дамаПоследняя осеньПриключения Шерлока Холмса и доктора ВатсонаТАСС уполномочен заявить...ТриптихФантомХорЧёрное море
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30 июня ушёл из жизни актёр Виктор Проскурин.

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