Марину Разбежкину и Виталия Манского пригласили в американскую киноакадемию

В список деятелей, которым предложено вступить в ряды академии, также вошли монтажер «Дылды» и «Годунова»Игорь Литонинский, звукорежиссер Павел Дореули, работавший над «Сталинградом», и супервайзер визуальных эффектов и основатель компании Bazelevs VFX Дмитрий Токояков.
Всего приглашения получили 819 деятелей кино из 68 стран. Как отмечается в отчете академии, 45% из них — женщины, а 39% — представители этнических и расовых общин. В список также включены 75 номинантов на «Оскар», в числе которых 15 обладателей этой награды.
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