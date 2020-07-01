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Марину Разбежкину и Виталия Манского пригласили в американскую киноакадемию

1 июля
2020 год

Новости кино >>
1 июля 2020
Режиссеры-документалисты Марина Разбежкина и Виталий Манский получили приглашения вступить в американскую академию киноискусств, присуждающую «Оскар», сообщается на сайте организации.

Марину Разбежкину и Виталия Манского пригласили в американскую киноакадемию
фото: m.ru.armeniasputnik.am

В список деятелей, которым предложено вступить в ряды академии, также вошли монтажер «Дылды» и «Годунова» Игорь Литонинский, звукорежиссер Павел Дореули, работавший над «Сталинградом», и супервайзер визуальных эффектов и основатель компании Bazelevs VFX Дмитрий Токояков.

Всего приглашения получили 819 деятелей кино из 68 стран. Как отмечается в отчете академии, 45% из них — женщины, а 39% — представители этнических и расовых общин. В список также включены 75 номинантов на «Оскар», в числе которых 15 обладателей этой награды.
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