Педро Альмодовар и Пенелопа Крус снова поработают вместе

В центре сюжета оказываются две матери, которые рожают в один день. В фильме будет показано параллельное течение их жизней вместе с детьми. Альмадовар задумал новый проект задолго до пандемии, но закончил сценарий именно на самоизоляции. Лента будет снята на испанском языке.
Несмотря на то, что Крус еще не подписала контракт, она ознакомилась со сценарием, и он пришелся ей по душе. Производством фильма займется компания El Deseo. Ожидается, что работа над картиной начнется в октябре, а съемки стартуют в Испании в феврале 2021-го.
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