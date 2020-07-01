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Педро Альмодовар и Пенелопа Крус снова поработают вместе

1 июля
2020 год

Новости кино >>
1 июля 2020
Педро Альмодовар и Пенелопа Крус снова поработают вместе. Муза испанского режиссера сыграет в его новом фильме «Madres paralelas», посвященном материнству, сообщает Variety.

Педро Альмодовар и Пенелопа Крус снова поработают вместе
фото: www.celebzz.com

В центре сюжета оказываются две матери, которые рожают в один день. В фильме будет показано параллельное течение их жизней вместе с детьми. Альмадовар задумал новый проект задолго до пандемии, но закончил сценарий именно на самоизоляции. Лента будет снята на испанском языке.

Несмотря на то, что Крус еще не подписала контракт, она ознакомилась со сценарием, и он пришелся ей по душе. Производством фильма займется компания El Deseo. Ожидается, что работа над картиной начнется в октябре, а съемки стартуют в Испании в феврале 2021-го.
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