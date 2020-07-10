Мишель Уильямс и Оскар Айзек сыграют в ремейке «Сцен из супружеской жизни» Ингмара Бергмана

Американские актеры Мишель Уильямс
и Оскар Айзек
исполнят главные роли в ремейке картины «Сцены из супружеской жизни»
, снятой выдающимся шведским режиссером Ингмаром Бергманом
, сообщает The Hollywood Reporter
.
Разработкой мини-сериала занимается телеканал НВО. В качестве режиссера и сценариста выступит израильский писатель Хагай Леви
. А одним из продюсеров станет сын Ингмара Бергмана — Даниэль
. Киноадаптация классической ленты предложит новый взгляд на любовь, ненависть, желание, брак и развод через призму отношений современной американской пары.
Оригинальная картина Бергмана состояла из шести эпизодов и была впервые показана в 1973 году на шведском телевидении. В центре сюжета оказывается супружеская пара, которая переживает разные этапы своих отношения. Главные роли в ленте исполнили Лив Ульман
и Эрланд Юзефсон
.
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