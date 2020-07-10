Зендая снова поработала с создателем «Эйфории»

Сюжет пока держится в секрете. Известно, что лента содержит отголоски «Брачной истории»Ноа Баумбаха, но в то же время является откликом на события современности, затрагивая ряд социальных проблем. Съемки картины проходили с 17 июня по 2 июля в особняке Caterpillar House, который находится в Калифорнии. Так что можно предположить, что в центре сюжета окажется пара молодых людей на самоизоляции.
Работа над фильмом велась с соблюдением мер безопасности во избежании заражения COVID-19. До начала производства все участники процесса были на двухнедельном карантине. А во время самих съемок носили защитные маски, соблюдали социальную дистанцию и питались в специально отведенных местах. Никому не разрешалось покидать съемочную локацию. К тому же, она находилась вдали от людей.
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