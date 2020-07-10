Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Зендая снова поработала с создателем «Эйфории»

10 июля
2020 год

Новости кино >>
10 июля 2020
Звезда сериала «Эйфория» Зендая снова поработала с его создателем Сэмом Левинсоном. Во время пандемии режиссер тайно снял фильм «Малькольм и Мари» (Malcolm & Marie) с участием актрисы. Главную мужскую роль в ленте исполнил Джон Дэвид Вашингтон («Чёрный клановец»), сообщает Deadline.

Зендая снова поработала с создателем «Эйфории»
фото: deadline.com

Сюжет пока держится в секрете. Известно, что лента содержит отголоски «Брачной истории» Ноа Баумбаха, но в то же время является откликом на события современности, затрагивая ряд социальных проблем. Съемки картины проходили с 17 июня по 2 июля в особняке Caterpillar House, который находится в Калифорнии. Так что можно предположить, что в центре сюжета окажется пара молодых людей на самоизоляции.

Работа над фильмом велась с соблюдением мер безопасности во избежании заражения COVID-19. До начала производства все участники процесса были на двухнедельном карантине. А во время самих съемок носили защитные маски, соблюдали социальную дистанцию и питались в специально отведенных местах. Никому не разрешалось покидать съемочную локацию. К тому же, она находилась вдали от людей.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В Голливуде разрешат снимать фильмы и сериалы с 12 июня
Стали известны подробности о съемках «Дюны» Дени Вильнева
«Брачная история»: Распад и девичья фамилия
Поиск по меткам
Голливудкоронавирус
персоны
Ноа БаумбахДжон Дэвид ВашингтонЗендаяСэм Левинсон
фильмы
Брачная историяЧёрный клановецЭйфория

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дархан Дайырбек
7 июля ушёл из жизни актёр Дархан Дайырбек.
Эннио Морриконе
6 июля ушёл из жизни композитор Эннио Морриконе.

День рождения >>

Владимир Балашов
Александр Кавалеров
Альгимантас Масюлис
Иван Михайловский
Елена Оболенская
Илья Олейников
Юрий Стоянов
Никита Тюнин
Гиртс Яковлевс
Далтон Виг
Павле Вуисич
Джон Гилберт
Доминика Клюзняк
Джон Симм
Гэйл Харольд
Чьюител Эджиофор
все родившиеся 10 июля >>

Афиша кино >>

Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Бекки
боевик, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен