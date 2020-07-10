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Екатерина II станет героиней VR-фильма

10 июля
2020 год

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10 июля 2020
В Петергофе стартовали съемки фильма о Екатерине II, адаптированного под просмотр в очках виртуальной реальности. Лента с Екатериной Гусевой в главной роли расскажет о малоизвестных эпизодах из жизни императрицы в Ораниенбауме, сообщает пресс-служба проекта.

Екатерина II станет героиней VR-фильма
фото: Пресс-служба ГМЗ «Петергоф»

С помощью 360-градусной съемки проект дает возможность спустя 250 лет пройти вместе с императрицей по залам Китайского дворца, воплощенным из ее фантазий, услышать из первых уст о волнующих событиях XVIII века, понаблюдать за реакцией Екатерины II на современность. Помимо Гусевой в проекте также заняты заслуженный артист РФ Дмитрий Воробьев, который воплотит образ Антонио Ринальди, Жанна Куприянова, Олег Усенко и другие. Режиссером проекта выступает Михаил Антыков, основатель компании Videofabrika.ru.

«Сегодня у нас есть доступ к большому количеству литературы, дневников и переписок императрицы. Сложность как раз в том, чтобы не затеряться в этом массиве информации. Я впервые снимаюсь в VR-фильме. Хочется создать яркий образ и запоминающийся проект, который позволит по-настоящему погрузиться в эпоху. Изюминка фильма – в его исторической подлинности, включая задействованные интерьеры, это ведь настоящий дворец! Вас ждёт знакомство с ещё юной Екатериной, вы прикоснётесь к миру её души и фантазии, ко внутреннему мироощущению женщины-политика», – отмечает Екатерина Гусева.

Екатерина II станет героиней VR-фильма
фото: Пресс-служба ГМЗ «Петергоф»

Планируется, что VR-фильм будет презентован в рамках Международного культурного форума в ноябре 2020 года в Санкт-Петербурге. В дальнейшем фильм будет на постоянной основе доступен для демонстрации на территории музея-заповедника «Петергоф».
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Дмитрий Воробьёв (II)Екатерина ГусеваЖанна КуприяноваОлег Усенко

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Екатерина II станет героиней VR-фильма фотографии
Екатерина II станет героиней VR-фильма фотографии
Екатерина II станет героиней VR-фильма фотографии
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