Новая серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Валентине Орлянкине

В съемках сталинградской битвы отличились многие операторы. Газеты писали, что работники киногруппы производят впечатление «двужильной неутомимости, отваги и профессионального энтузиазма». Но, без сомнения, первое место среди «отважных и неутомимых» летописцев Сталинграда по праву занимает Валентин Орлянкин. Он, будучи опытным альпинистом, карабкался по завалам и разрушенным лестничным пролетам, снимая там, где, казалось, снимать было совершенно невозможно. Орлянкин единственный из фронтовых операторов сумел пробраться в окруженный немцами «дом Павлова» и запечатлел его защитников. Он одним из первых освоил тактику съемки уличного боя, и стал автором множества ярких фронтовых репортажей. Об одном из них подробно рассказывает сам Валентин Орлянкин в сохранившейся записи 1975 года.
«Кадры Орлянкина – это, действительно, настоящая летопись сталинградских событий. Не только ожесточенных боев, но и человеческих судеб. Он очень много снимал обычных солдат, пытаясь через происходящее передать их характер, показать их душу. Для родных тех, кто не вернулся с войны, эти кадры стали бесценными. Именно на пленках Орлянкина мы видим настоящие лица войны», – отмечает главный редактор портала Кино-театр.ру Жан Просянов.
«Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них представляют портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказы о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой хроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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