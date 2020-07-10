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Новая серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Валентине Орлянкине

10 июля
2020 год

Новости кино >>
10 июля 2020
Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет четвертую серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Она посвящена Валентину Орлянкину, летописцу сталинградских сражений, сумевшему установить с помощью камеры связь между воевавшими на фронте и теми, кто ждал их дома. Ролик доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.



В съемках сталинградской битвы отличились многие операторы. Газеты писали, что работники киногруппы производят впечатление «двужильной неутомимости, отваги и профессионального энтузиазма». Но, без сомнения, первое место среди «отважных и неутомимых» летописцев Сталинграда по праву занимает Валентин Орлянкин. Он, будучи опытным альпинистом, карабкался по завалам и разрушенным лестничным пролетам, снимая там, где, казалось, снимать было совершенно невозможно. Орлянкин единственный из фронтовых операторов сумел пробраться в окруженный немцами «дом Павлова» и запечатлел его защитников. Он одним из первых освоил тактику съемки уличного боя, и стал автором множества ярких фронтовых репортажей. Об одном из них подробно рассказывает сам Валентин Орлянкин в сохранившейся записи 1975 года.

«Кадры Орлянкина – это, действительно, настоящая летопись сталинградских событий. Не только ожесточенных боев, но и человеческих судеб. Он очень много снимал обычных солдат, пытаясь через происходящее передать их характер, показать их душу. Для родных тех, кто не вернулся с войны, эти кадры стали бесценными. Именно на пленках Орлянкина мы видим настоящие лица войны», – отмечает главный редактор портала Кино-театр.ру Жан Просянов.

Новая серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Валентине Орлянкине

«Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них представляют портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказы о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой хроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.

Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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