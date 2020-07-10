Новая серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Валентине Орлянкине

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«Я очень боялась Тома»: Тэнди Ньютон рассказала о работе с Томом Крузом

Во время пандемии режиссер тайно снял фильм «Малькольм и Мари».

Виной тому жизнь на две семьи

Принц Ли из Поднебесной участвует в конкурсе певцов, проходящем в королевстве Принцессы Лебедь.

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Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!»

Художник по гриму из Санкт-Петербурга рассказывает о любимой работе и том, как поведать историю через 7 образов за один концерт