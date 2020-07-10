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Главная тема Орлы летят! Как звезды популярных франшиз и сериалов развлекали поклонников на карантине Тарантино пишет рецензии, Энди Серкис читает «Хоббита», Дэвид Линч докладывает о погоде

Новости кино Объявлена московская программа фестиваля польского кино «Висла» Смотр пройдет в два этапа – в конце лета и осенью.

Лайфстайл «Я очень боялась Тома»: Тэнди Ньютон рассказала о работе с Томом Крузом Актриса рассказала об особенностях съемок в Голливуде

Новости кино Зендая снова поработала с создателем «Эйфории» Во время пандемии режиссер тайно снял фильм «Малькольм и Мари».