Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Объявлена московская программа фестиваля польского кино «Висла»

10 июля
2020 год

Новости кино >>
10 июля 2020
Объявлена программа 13-го фестиваля польских фильмов «Висла», который пройдет в Москве в два этапа. С 27 августа по 3 сентября смотр состоится в кинотеатре «Пять звезд на Павелецкой» и в кинозале Третьяковской галереи, а затем с 25 по 29 ноября будут организованы ретроспективные показы работ Януша Маевского, сообщает пресс-служба «Вислы».

Объявлена московская программа фестиваля польского кино «Висла»
фото: Пресс-служба фестиваля польских фильмов «Висла»

В Конкурс художественных фильмов войдут 10 новых картин, в числе которых «Тело Христово» Яна Комасы, «Мистер Джонс» Агнешки Холланд, а также дебюты – «Супернова» Бартоша Крухлика и «Железный мост» Моники Йордан-Млодзяновской. В «Панораме польского кино» будут представлены «Процедер» Михаила Венгжина, «Я сейчас вру» Павла Боровского и «Вкус PHO» Марико Бобрика. Любителям документальных фильмов предложат отдельный блок из 5 картин.

В связи с тем, что 2020-й был объявлен годом Леопольда Тирманда, смотр включает специальную секцию «В тени ЗЛОГО», которая расскажет о жизни и творчестве писателя. В рамках ретроспективы Януша Маевского зрители увидят тринадцать его картин. Совместно с Польским культурным центром в Москве в очередной раз будет организован цикл «Театр на экране». В выходные дни пройдут показы для всей семьи, где самые маленькие поклонники кино увидят культового «Рекса» Лехослава Маршалека, а зрители постарше – «День шоколада» Яцека Петра Блавута. Программу дополнят лучшие короткометражки, снятые студентами Киношколы Кшиштофа Кесловского и Студии Мунка, и различные сопутствующие мероприятия, посвященные польской культуре.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кшиштофу Занусси исполнилось 80 лет
«Холодная война»: Родина и смерть
Любить по-польски: Павел Павликовский о сложных отношениях после войны
Мальгожата Шумовска: «Я очень люблю фильмы Андрея Звягинцева»
Кшиштоф Занусси возглавит жюри фестиваля «Край света»
Польский кинематограф в зеркале советской и российской кинокритики
Анджею Вайде - 90
Поиск по меткам
Польское кино
персоны
Ян КомасаЯнуш МаевскийАгнешка Холланд
фильмы
День шоколадаМистер ДжонсПроцедерСуперноваТело Христово

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дархан Дайырбек
7 июля ушёл из жизни актёр Дархан Дайырбек.
Эннио Морриконе
6 июля ушёл из жизни композитор Эннио Морриконе.

День рождения >>

Владимир Балашов
Александр Кавалеров
Альгимантас Масюлис
Иван Михайловский
Елена Оболенская
Илья Олейников
Юрий Стоянов
Никита Тюнин
Гиртс Яковлевс
Далтон Виг
Павле Вуисич
Джон Гилберт
Доминика Клюзняк
Джон Симм
Гэйл Харольд
Чьюител Эджиофор
все родившиеся 10 июля >>

Афиша кино >>

Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Бекки
боевик, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен