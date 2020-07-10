Объявлена московская программа фестиваля польского кино «Висла»

Объявлена программа 13-го фестиваля польских фильмов «Висла», который пройдет в Москве в два этапа. С 27 августа по 3 сентября смотр состоится в кинотеатре «Пять звезд на Павелецкой» и в кинозале Третьяковской галереи, а затем с 25 по 29 ноября будут организованы ретроспективные показы работ Януша Маевского, сообщает пресс-служба «Вислы».
фото: Пресс-служба фестиваля польских фильмов «Висла»
В Конкурс художественных фильмов войдут 10 новых картин, в числе которых «Тело Христово»Яна Комасы, «Мистер Джонс»Агнешки Холланд, а также дебюты – «Супернова»Бартоша Крухлика и «Железный мост»Моники Йордан-Млодзяновской. В «Панораме польского кино» будут представлены «Процедер»Михаила Венгжина, «Я сейчас вру» Павла Боровского и «Вкус PHO» Марико Бобрика. Любителям документальных фильмов предложат отдельный блок из 5 картин.
В связи с тем, что 2020-й был объявлен годом Леопольда Тирманда, смотр включает специальную секцию «В тени ЗЛОГО», которая расскажет о жизни и творчестве писателя. В рамках ретроспективы Януша Маевского зрители увидят тринадцать его картин. Совместно с Польским культурным центром в Москве в очередной раз будет организован цикл «Театр на экране». В выходные дни пройдут показы для всей семьи, где самые маленькие поклонники кино увидят культового «Рекса» Лехослава Маршалека, а зрители постарше – «День шоколада»Яцека Петра Блавута. Программу дополнят лучшие короткометражки, снятые студентами Киношколы Кшиштофа Кесловского и Студии Мунка, и различные сопутствующие мероприятия, посвященные польской культуре.
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