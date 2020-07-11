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Антону Табакову исполнилось 60 лет

11 июля
2020 год

Новости кино >>
11 июля 2020
Сегодня, 11 июля, исполнилось 60 лет сыну Олега Табакова, ресторатору, бизнесмену, популярному советскому и российскому актёру кино и театра Антону Табакову.

Антон Олегович родился 11 июля 1960 года в Москве, в семье актёров Олега Табакова и Людмилы Крыловой. В 1981-м окончил ГИТИС, где учился на курсе Андрея Гончарова. Более десяти лет был актёром «Современника», затем перешёл к отцу в театр-студию «Табакерка». В конце 80-х всё меньше стал играть и подался в бизнес. Ему принадлежал ряд московских ресторанов («Обломов на Пресне», «Мао», «Кафка», «Штольц», Antonio, «Лонж Шу», «Архитектор») и кофейня «Илья Ильич».


В кино начал сниматься с детства, дебютировав главной ролью Саши в киноальманахе «Времена года», вышедшем в 1968-м. Спустя восемь лет обрёл популярность, воплотив образ Тимура в двухсерийном детском фильме «Тимур и его команда». Всего на счету актёра более 30 ролей в кино и на телевидении. В частности, он запомнился в таких фильмах и сериалах, как «Мальчики», «Экипаж», «Будьте моим мужем», «Опасный возраст», «Время и семья Конвей», «Сказки старого волшебника», «Человек с бульвара Капуцинов», «Шоу-бой», «АБВГД Ltd», «Вор» и «Таинственная страсть». После смерти отца стал новым голосом кота Матроскина в «Простоквашино».

Единокровный брат Павла Табакова в 2018-м прекратил деятельность в ресторанном бизнесе и уехал в Париж, где теперь живёт с семьёй.
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АБВГД LtdБудьте моим мужемВорВремена года (киноальманах)Время и семья КонвейМальчикиОпасный возрастПростоквашиноСказки старого волшебникаТаинственная страстьТимур и его командаЧеловек с бульвара КапуциновШоу-бойЭкипаж
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