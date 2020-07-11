Антону Табакову исполнилось 60 лет

Сегодня, 11 июля, исполнилось 60 лет сыну Олега Табакова
, ресторатору, бизнесмену, популярному советскому и российскому актёру кино и театра Антону Табакову
.
Антон Олегович родился 11 июля 1960 года в Москве, в семье актёров Олега Табакова и Людмилы Крыловой
. В 1981-м окончил ГИТИС, где учился на курсе Андрея Гончарова
. Более десяти лет был актёром «Современника
», затем перешёл к отцу в театр-студию «Табакерка
». В конце 80-х всё меньше стал играть и подался в бизнес. Ему принадлежал ряд московских ресторанов («Обломов на Пресне», «Мао», «Кафка», «Штольц», Antonio, «Лонж Шу», «Архитектор») и кофейня «Илья Ильич».
В кино начал сниматься с детства, дебютировав главной ролью Саши в киноальманахе «Времена года
», вышедшем в 1968-м. Спустя восемь лет обрёл популярность, воплотив образ Тимура в двухсерийном детском фильме «Тимур и его команда
». Всего на счету актёра более 30 ролей в кино и на телевидении. В частности, он запомнился в таких фильмах и сериалах, как «Мальчики
», «Экипаж
», «Будьте моим мужем
», «Опасный возраст
», «Время и семья Конвей
», «Сказки старого волшебника
», «Человек с бульвара Капуцинов
», «Шоу-бой
», «АБВГД Ltd
», «Вор
» и «Таинственная страсть
». После смерти отца стал новым голосом кота Матроскина в «Простоквашино
».
Единокровный брат Павла Табакова
в 2018-м прекратил деятельность в ресторанном бизнесе и уехал в Париж, где теперь живёт с семьёй.
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