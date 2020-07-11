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Киношкола «Свободное кино» и кинокомпания Premier Studios проведут открытый питчинг сериалов

11 июля
2020 год

Новости кино >>
11 июля 2020
Киношкола «Свободное кино» и кинокомпания Premier Studios объявили открытый питчинг сериалов. Согласно пресс-службе киношколы, заявки принимаются до 10 сентября текущего года включительно. Авторы лучших проектов выступят на питчинге перед руководителями Premier Studios Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым.

По условиям конкурса проект для аудитории 14-44, проводящей много времени онлайн и потребляющей большую часть контента с ноутбука и на телефоне, должен состоять из восьми серий длительностью по 48-60 минут. Жанры на выбор: драма, детектив, экшн, мелодрама больших характеров с элементами остросюжетного повествования. Также интересуют документальные сериалы на основе реальных событий. Организаторы ждут историю про яркого, нетривиального, предельно современного героя под давлением реалистичных и жёстких обстоятельств в духе сериалов «Обычная женщина», «Звоните ДиКаприо», «Эпидемия», «Миллиарды», «Половое воспитание», «Острые предметы», «Однажды ночью», «Острые козырьки» и «Ведьмак».

Киношкола «Свободное кино» и кинокомпания Premier Studios проведут открытый питчинг сериалов
фото: пресс-служба киношколы «Свободное кино»

Следует учитывать, что это конкурс не заявок, а проработанных цельных проектов для профессионального сообщества. Чтобы принять участие в нём, необходимо прислать полный комплект следующих документов: заявку (до пяти страниц), синопсис сезона (до 12 страниц), сценарий пилота (до 60 страниц) и презентацию проекта в формате .pdf (отразить ваше видение проекта: жанр, формат, ЦА, краткое описание, мудборд, референсы, команда проекта (по желанию), ваша личная сверхзадача). Ознакомиться с условиями и подать заявку можно здесь.

Победителям питчинга предложат заключить договор на разработку/запуск проекта в производство в рамках Premier Studios.
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