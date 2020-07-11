Сергей Бурунов, Ирина Пегова и Семён Трескунов отправились на Грушинский фестиваль

Автором идеи и креативным продюсером фильма стал Жора Крыжовников. Он отметил, что его «в этой истории особенно интригует жанр трагикомедии. Я счастлив, что нашу талантливую команду артистов возглавляет Сергей Бурунов».
По словам исполнителя главной роли Сергея Бурунова, его «персонаж — это олицетворение россиянина в середине жизненного пути. Ему хочется подвести, так сказать, промежуточный итог, поделиться прожитым опытом. Ежедневные заботы занимают его мысли. Мой герой трогательный, забавный, пытается встраиваться в современную жизнь, понимать своих детей, любить жену — а это не всегда просто. Но он как будто забыл о мечте. Поворот в сюжете подталкивает его вспомнить, что вообще-то у человека есть мечта, и нужно, чтобы мечты сбывались. И очень важно, когда близкие тебя поддерживают в этом. В сценарии есть много смешного, но есть и глубина. Есть "крупицы мудрости". А что это такое, вы узнаете из кино».
фото: пресс-служба компании Sony Pictures
В продюсерскую команду также вошли Илья Стюарт, Павел Буря, Алексей Казаков и Мурад Османн. Как вспоминает Казаков, для него и Крыжовникова «это личная история, потому что все персонажи — это прообразы наших родных, людей, с которыми мы росли, которые нас воспитывали».
«Я рад, что несмотря на все события 2020 года, нам удалось запуститься. Это будет классный проект», — поделился своей радостью режиссёр фильма Илья Аксёнов.
обсуждение >>