Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сергей Бурунов, Ирина Пегова и Семён Трескунов отправились на Грушинский фестиваль

11 июля
2020 год

Новости кино >>
11 июля 2020
Стартовали съёмки комедии Ильи Аксёнова «Родные» — роуд-муви о семье, которая отправляется в путешествие через всю страну на Грушинский фестиваль – с ним у них связано множество ностальгических воспоминаний. Главные роли исполнят Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семён Трескунов, Монеточка, Катерина Беккер, Роман Мадянов, Анна Уколова и Никита Павленко. В широкий российский прокат лента выйдет в начале 2021 года, уточняет пресс-служба компании Sony Pictures, отвечающей за её релиз.

Сергей Бурунов, Ирина Пегова и Семён Трескунов отправились на Грушинский фестиваль
фото: пресс-служба компании Sony Pictures

Автором идеи и креативным продюсером фильма стал Жора Крыжовников. Он отметил, что его «в этой истории особенно интригует жанр трагикомедии. Я счастлив, что нашу талантливую команду артистов возглавляет Сергей Бурунов».

По словам исполнителя главной роли Сергея Бурунова, его «персонаж — это олицетворение россиянина в середине жизненного пути. Ему хочется подвести, так сказать, промежуточный итог, поделиться прожитым опытом. Ежедневные заботы занимают его мысли. Мой герой трогательный, забавный, пытается встраиваться в современную жизнь, понимать своих детей, любить жену — а это не всегда просто. Но он как будто забыл о мечте. Поворот в сюжете подталкивает его вспомнить, что вообще-то у человека есть мечта, и нужно, чтобы мечты сбывались. И очень важно, когда близкие тебя поддерживают в этом. В сценарии есть много смешного, но есть и глубина. Есть "крупицы мудрости". А что это такое, вы узнаете из кино».

Сергей Бурунов, Ирина Пегова и Семён Трескунов отправились на Грушинский фестиваль
фото: пресс-служба компании Sony Pictures

В продюсерскую команду также вошли Илья Стюарт, Павел Буря, Алексей Казаков и Мурад Османн. Как вспоминает Казаков, для него и Крыжовникова «это личная история, потому что все персонажи — это прообразы наших родных, людей, с которыми мы росли, которые нас воспитывали».

«Я рад, что несмотря на все события 2020 года, нам удалось запуститься. Это будет классный проект», — поделился своей радостью режиссёр фильма Илья Аксёнов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Судьба и родина едины: Авторское кино, поддержанное Минкультуры
Сергей Бурунов сыграет в трагикомедии Жоры Крыжовникова
Поиск по меткам
Репортаж со съемочной площадки
персоны
Илья АксёновКатерина БеккерСергей БуруновПавел БуряАлексей Казаков (II)Жора КрыжовниковРоман МадяновМонеточкаМурад ОсманнНикита ПавленкоИрина ПеговаИлья СтюартСемён ТрескуновАнна Уколова
фильмы
Родные

фотографии >>
Сергей Бурунов, Ирина Пегова и Семён Трескунов отправились на Грушинский фестиваль фотографии
Сергей Бурунов, Ирина Пегова и Семён Трескунов отправились на Грушинский фестиваль фотографии
Сергей Бурунов, Ирина Пегова и Семён Трескунов отправились на Грушинский фестиваль фотографии
Сергей Бурунов, Ирина Пегова и Семён Трескунов отправились на Грушинский фестиваль фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Калдыбай Абенов
10 июля ушёл из жизни режиссёр Калдыбай Абенов.
Кенес Дуйсекеев
9 июля ушёл из жизни композитор Кенес Дуйсекеев.
Дархан Дайырбек
7 июля ушёл из жизни актёр Дархан Дайырбек.
Эннио Морриконе
6 июля ушёл из жизни композитор Эннио Морриконе.

День рождения >>

Маргарита Адаева
Александр Бондаренко
Екатерина Вилкова
Дмитрий Ермак
Ольга Лукьяненко
Эдуард Радзюкевич
Алексей Секирин
Антон Табаков
Любовь Тищенко
Юл Бриннер
Стивен Лэнг
Дана Медржицка
Тобиас Моретти
Рэйчел Тейлор
Села Уорд
Джастин Чамберс
все родившиеся 11 июля >>

Афиша кино >>

Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Бекки
боевик, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен