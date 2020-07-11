Россиянам летом покажут норвежскую версию «Девочек» и «Киберсталкера» с дочерью Матьё Кассовица

Видеосервис Start в рамках сотрудничества с Walter Presents в июле и августе запустит одноимённую линейку, в которую войдут эксклюзивные показы зарубежных сериалов. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
Зрителям платформы также уже доступна экранизация шведского детективного бестселлера «Заложницы: Ячейка 21», а в ближайшем будущем покажут бельгийские шоу «Профессор Т. Особые преступления» и «Код 37: Отдел секс-преступлений», чилийских «Беглецов», снятых при участии Пабло Ларраина, немецкую «Исчезающую» от Ханса-Кристиана Шмида, голландский «Обет на крови», французский детектив «Кеплер теряет контроль» и датский «Обман».
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