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Россиянам летом покажут норвежскую версию «Девочек» и «Киберсталкера» с дочерью Матьё Кассовица

11 июля
2020 год

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11 июля 2020
Видеосервис Start в рамках сотрудничества с Walter Presents в июле и августе запустит одноимённую линейку, в которую войдут эксклюзивные показы зарубежных сериалов. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Россиянам летом покажут норвежскую версию «Девочек» и «Киберсталкера» с дочерью Матьё Кассовица
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Среди летних премьер – датская драма «Допрос» с Ульрихом Томсеном, Трине Дюрхольм и Ларсом Миккельсеном, французский «Киберсталкер» о подростках с Кармен Кассовиц, дочерью Матьё Кассовица, шведский криминальный детектив «Сговор», где главную роль играет Ола Рапас, и «Девочки с амбициями», норвежский вариант «Девочек» о непростой жизни 20-летних жительниц Осло.

Зрителям платформы также уже доступна экранизация шведского детективного бестселлера «Заложницы: Ячейка 21», а в ближайшем будущем покажут бельгийские шоу «Профессор Т. Особые преступления» и «Код 37: Отдел секс-преступлений», чилийских «Беглецов», снятых при участии Пабло Ларраина, немецкую «Исчезающую» от Ханса-Кристиана Шмида, голландский «Обет на крови», французский детектив «Кеплер теряет контроль» и датский «Обман».

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