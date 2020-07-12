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Исполнилось 60 лет со дня рождения Евгения Дворжецкого

12 июля
2020 год

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12 июля 2020
Сегодня, 12 июля, исполнилось 60 лет со дня рождения заслуженного артиста России, сына Вацлава Дворжецкого, младшего брата Владислава Дворжецкого, мужа Нины Дворжецкой, телеведущего, популярного советского и российского актёра театра и кино Евгения Дворжецкого.

Исполнилось 60 лет со дня рождения Евгения Дворжецкого

Евгений Вацлавович родился 12 июля 1960 года в Горьком, в семье выдающегося актёра Вацлава Дворжецкого и театрального педагога Ривы Яковлевны Левите. В 1982-м окончил театральное училище имени Щукина, где занимался на курсе Людмилы Владимировны Ставской, и был принят в труппу Российского молодёжного театра. Помимо родного РАМТа, он также играл в спектаклях Театра на Малой Бронной и «Школы современной пьесы».

В кино дебютировал ещё будучи студентом, сыграв Пашу Исаева в биографической ленте Александра Зархи «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», вышедшей в 1980-м. Спустя восемь лет приобрёл всесоюзную популярность, представ в качестве юного Эдмона Дантеса и Альбера де Морсера в «Узнике замка Иф» Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Всего на счету актёра более 30 ролей в кино и на телевидении. В частности, он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Нежный возраст», «Михайло Ломоносов», «День гнева», «Танцплощадка», «Лермонтов», «Вход в лабиринт», «Риск без контракта», «Королева Марго», «Графиня де Монсоро» и «Сибирский цирюльникъ». Свои последние роли сыграл в сериале «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского» и картине Романа Качанова-младшего «Максимилиан».

Исполнилось 60 лет со дня рождения Евгения Дворжецкого
фото: в образе Генриха Третьего в сериале «Графиня де Монсоро»

Много работал на телевидении в качестве ведущего развлекательных шоу и игр. Вёл телеигру «Пойми меня» на НТВ, а также программы «Золотой шар» на REN TV, «Бесконечное путешествие» на РТР и «Про фото» на «Культуре». В 1999-м его пригласили вести детскую передачу на ОРТ «Семь бед — один ответ», но успели лишь снять несколько пилотных выпусков.

Со своей женой Ниной Горелик познакомился в Щукинском училище, она училась на два курса младше его. В 1982-м молодые поженились, и позднее у них появилось двое детей. Но счастье длилось недолго. 1 декабря 1999-го Евгений Дворжецкий погиб в автомобильной катастрофе. Его похоронили на Ваганьковском кладбище (24 участок). Актёру было 39 лет.
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фильмы
Вход в лабиринтГрафиня де МонсороД.Д.Д. Досье детектива ДубровскогоДвадцать шесть дней из жизни ДостоевскогоДень гневаКоролева МаргоЛермонтовМаксимилианМихайло ЛомоносовНежный возрастРиск без контрактаСибирский цирюльникъТанцплощадкаУзник замка Иф
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