Исполнилось 60 лет со дня рождения Евгения Дворжецкого

фото: в образе Генриха Третьего в сериале «Графиня де Монсоро»
Много работал на телевидении в качестве ведущего развлекательных шоу и игр. Вёл телеигру «Пойми меня» на НТВ, а также программы «Золотой шар» на REN TV, «Бесконечное путешествие» на РТР и «Про фото» на «Культуре». В 1999-м его пригласили вести детскую передачу на ОРТ «Семь бед — один ответ», но успели лишь снять несколько пилотных выпусков.
Со своей женой Ниной Горелик познакомился в Щукинском училище, она училась на два курса младше его. В 1982-м молодые поженились, и позднее у них появилось двое детей. Но счастье длилось недолго. 1 декабря 1999-го Евгений Дворжецкий погиб в автомобильной катастрофе. Его похоронили на Ваганьковском кладбище (24 участок). Актёру было 39 лет.
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