Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг» осенью станут доступны юным зрителям Ближнего Востока

12 июля
2020 год

Новости кино >>
12 июля 2020
Российские мультсериалы «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг», произведённые анимационной студией «Паровоз», станут доступны зрителям в странах Ближнего Востока, сообщает пресс-служба компании «Цифровое Телевидение», заказавшей вместе с ВГТРК данные шоу.

«Цифровое Телевидение» совместно с компанией-партнёром Nucleus Media Rights заключили договор с Spacetoon International о продаже прав на первые 26 эпизодов «Лео и Тига» и два сезона «Ми-ми-мишек», включающих 104 серии. В ближайшее время юные зрители телеканала Spacetoon смогут по достоинству оценить приключения неутомимых озорников Кеши и Тучки и двух неразлучных друзей Лео и Тига.

«Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг» осенью станут доступны юным зрителям Ближнего Востока
фото: пресс-служба компании «Цифровое Телевидение»

В условия сделки входят не только вещание на телеканале Spacetoon, SVOD-платформе, принадлежащей каналу Spacetoon Go, но также поддержка и участие в лицензионной кампании, повышение узнаваемости брендов и лояльности среди арабоговорящей аудитории и проведение промо-мероприятий.

Арабский мультипликационный телеканал Spacetoon специализируется на анимационных и детских программах. Зрители смогут увидеть первые серии российских мультсериалов в ноябре 2020 года. Территория вещания «Лео и Тиг» и «Ми-ми-мишек» будет достаточно обширна – Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис, ОАЭ, Палестина и Йемен.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В Поднебесной состоялась премьера «Космического доктора Кота» и «Рогача и Моргача»
Netflix покажет российские мультфильмы «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг»
фильмы
Ми-ми-мишки

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дмитрий Дежин
11 июля ушёл из жизни актёр Дмитрий Дежин.
Калдыбай Абенов
10 июля ушёл из жизни режиссёр Калдыбай Абенов.
Кенес Дуйсекеев
9 июля ушёл из жизни композитор Кенес Дуйсекеев.

День рождения >>

Мария Андреева
Анатолий Грачёв
Юрий Гребенщиков
Евгений Дворжецкий
Александр Домогаров
Валентина Ивашёва
Екатерина Кузнецова (II)
Полина Максимова
Артём Семакин
Оре Атика
Габриель Гарко
Милен Джампаной
Ален Кюни
Альберто Лионелло
Мишель Родригес
Анна Фрил
все родившиеся 12 июля >>

Афиша кино >>

Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Зеркала: Инкарнация
фильм ужасов
США, 2020
Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Бекки
боевик, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен