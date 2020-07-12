«Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг» осенью станут доступны юным зрителям Ближнего Востока

Российские мультсериалы «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг», произведённые анимационной студией «Паровоз», станут доступны зрителям в странах Ближнего Востока, сообщает пресс-служба компании «Цифровое Телевидение», заказавшей вместе с ВГТРК данные шоу.
«Цифровое Телевидение» совместно с компанией-партнёром Nucleus Media Rights заключили договор с Spacetoon International о продаже прав на первые 26 эпизодов «Лео и Тига» и два сезона «Ми-ми-мишек», включающих 104 серии. В ближайшее время юные зрители телеканала Spacetoon смогут по достоинству оценить приключения неутомимых озорников Кеши и Тучки и двух неразлучных друзей Лео и Тига.
фото: пресс-служба компании «Цифровое Телевидение»
В условия сделки входят не только вещание на телеканале Spacetoon, SVOD-платформе, принадлежащей каналу Spacetoon Go, но также поддержка и участие в лицензионной кампании, повышение узнаваемости брендов и лояльности среди арабоговорящей аудитории и проведение промо-мероприятий.
Арабский мультипликационный телеканал Spacetoon специализируется на анимационных и детских программах. Зрители смогут увидеть первые серии российских мультсериалов в ноябре 2020 года. Территория вещания «Лео и Тиг» и «Ми-ми-мишек» будет достаточно обширна – Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис, ОАЭ, Палестина и Йемен.
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