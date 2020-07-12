«Леденящие душу приключения Сабрины» завершатся вторым сезоном

«Леденящие душу приключения Сабрины
» с Кирнан Шипка
в титульном образе завершатся вторым сезоном. Об этом сообщается в официальном твиттере
шоу.
Сериал, изначально создаваемый для телеканала CW, в 2018 году приютил у себя Netflix. Оба сезона «Сабрины» выходили на стриминговом сервисе по частям. Первую часть второго сезона показали в январе, а вторую, состоящую из восьми эпизодов, планируют выпустить в конце 2020-го. Эти-то серии и станут заключительными для шоу.
Было ли так запланировано изначально или на судьбе «Сабрины» сказалась пандемия, пока неизвестно.
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