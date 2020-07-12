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«Леденящие душу приключения Сабрины» завершатся вторым сезоном

12 июля
2020 год

Новости кино >>
12 июля 2020
«Леденящие душу приключения Сабрины» с Кирнан Шипка в титульном образе завершатся вторым сезоном. Об этом сообщается в официальном твиттере шоу.

«Леденящие душу приключения Сабрины» завершатся вторым сезоном

Сериал, изначально создаваемый для телеканала CW, в 2018 году приютил у себя Netflix. Оба сезона «Сабрины» выходили на стриминговом сервисе по частям. Первую часть второго сезона показали в январе, а вторую, состоящую из восьми эпизодов, планируют выпустить в конце 2020-го. Эти-то серии и станут заключительными для шоу.

Было ли так запланировано изначально или на судьбе «Сабрины» сказалась пандемия, пока неизвестно.
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«Леденящие душу приключения Сабрины» завершатся вторым сезоном фотографии
«Леденящие душу приключения Сабрины» завершатся вторым сезоном фотографии
«Леденящие душу приключения Сабрины» завершатся вторым сезоном фотографии
«Леденящие душу приключения Сабрины» завершатся вторым сезоном фотографии
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