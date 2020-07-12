Ремейк «Человека-волка» с Райаном Гослингом готовы доверить режиссёру обновлённого «Человека-невидимки»

Найден режиссёр для «Человека-волка
» с Райаном Гослингом
. Согласно источникам Collider
, в случае успешных переговоров со студией Universal Pictures ремейк классического хоррора
1941 года возглавит постановщик обновлённого «Человека-невидимки
» Ли Уоннелл
.
Над адаптацией этой истории работали сценаристки сериала «Оранжевый — хит сезона
» Лорен Шукер Блум
и Ребекка Анджело
. Подробности сюжета пока держатся втайне. Ожидается, что картина будет близка по атмосфере «Стрингеру
» Дэна Гилроя
. За производство фильма отвечает студия Джейсона Блума
Blumhouse.
Фильм с Гослингом станет уже второй адаптацией классического хоррора, который рассказывал об американце, ставшем оборотнем и страстно желающем излечиться от своей безудержной ликантропии. Первый ремейк
, поставленный Джо Джонстоном
, вышел на экраны в 2010-м. Роль Человека-волка в разное время исполняли Лон Чейни-младший
и Бенисио Дель Торо
.
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