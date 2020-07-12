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Ремейк «Человека-волка» с Райаном Гослингом готовы доверить режиссёру обновлённого «Человека-невидимки»

12 июля
2020 год

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12 июля 2020
Найден режиссёр для «Человека-волка» с Райаном Гослингом. Согласно источникам Collider, в случае успешных переговоров со студией Universal Pictures ремейк классического хоррора 1941 года возглавит постановщик обновлённого «Человека-невидимки» Ли Уоннелл.


Над адаптацией этой истории работали сценаристки сериала «Оранжевый — хит сезона» Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело. Подробности сюжета пока держатся втайне. Ожидается, что картина будет близка по атмосфере «Стрингеру» Дэна Гилроя. За производство фильма отвечает студия Джейсона Блума Blumhouse.

Фильм с Гослингом станет уже второй адаптацией классического хоррора, который рассказывал об американце, ставшем оборотнем и страстно желающем излечиться от своей безудержной ликантропии. Первый ремейк, поставленный Джо Джонстоном, вышел на экраны в 2010-м. Роль Человека-волка в разное время исполняли Лон Чейни-младший и Бенисио Дель Торо.
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