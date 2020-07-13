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Виктория Толстоганова стала «Чиновницей»

13 июля
2020 год

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13 июля 2020
Режиссёр Оксана Карас приступила к съёмочному периоду сериала под рабочим названием «Чиновница» по заказу Первого канала. Главные роли в восьмисерийной социальной драме, основанной на сценарии авторов «Обычной женщины» Марии Меленевской и Дениса Уточкина, сыграют Виктория Толстоганова, Максим Виторган, Полина Кутепова, Артём Быстров, Яна Гладких и Алексей Агранович. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», отвечающей за производство картины при поддержке МТС Медиа.

Виктория Толстоганова стала «Чиновницей»
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

По сюжету жизнь чиновницы регионального Минздрава Арины Алфёровой (Толстоганова) весьма благополучна: хорошая квартира в центре города, приличная иномарка, утренняя укладка, шопинг-поездки в Москву, украшения, дорогие туфли. В конце концов начальник финансово-экономического отдела может позволить себе кое-что. А иногда даже больше, чем кое-что. Особенно, если твой любовник ведёт бизнес с крупнейшим фармацевтическим предприятием региона. Что взамен? Пару подписей поставить на договорах. Закрыть глаза на «ошибки» в расчётах. Позволить выигрывать тендеры «правильным» людям. Один из таких бенефициаров – фармацевтический магнат Цалов, который выводит на рынок тонны поддельных и просроченных лекарств. Но Арина об этом даже не догадывается. Увлёкшись личной жизнью, она не замечает, чего стоит каждая её подпись на самом деле – а расплачиваться придётся жизнью сотням жителям региона. Однажды горькая расплата подберётся к ней слишком близко – от поддельных таблеток умирает родной человек. Так Чиновница решает сама встроиться в коррумпированную «пищевую» цепочку, чтобы добраться до самого верха – до Министра – и потопить всех.

По словам Марии Меленевской, она и её соавтор Денис Уточкин «пришли на этот проект на этапе разработки сценария – уже была идея и генеральный директор "Киностудии КИТ" Джаник Файзиев предложил нам её допридумать, "докрутить". Так мы начали работать над этой историей про чиновницу, которая проходит некий путь Пробуждения сознательности. Хотя она уже зрелая женщина, но тем не менее ей предстоит "повзрослеть", это касается души, человеческих качеств. Глобально, мы бы хотели осмыслить, препарировать этот тип людей, который нам всем довольно известен – в главной роли не просто чиновник, не просто женщина, а чиновница-коррупционер. Мы попытались понять, что у таких людей в головах, как их поступки с совестью сочетаются. В этой нашей попытке, наверное, кроется уникальность проекта – заглянуть в голову людей, которые вышли за границы общечеловеческой морали».

Виктория Толстоганова стала «Чиновницей»
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

Помимо вышеназванных, в сериале также снимаются Лаура Пицхелаури, Камиль Тукаев, Галина Бокашевская и другие актёры. За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Сергей Мачильский. Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Премьера состоится на платформе МТС ТВ, после этого «Чиновница» выйдет на Первом канале.

«Мы очень долго ждали возможности запуска, как и все кинематографисты в нашей стране. На карантине мы провели весь пре-продакшен: общались исключительно в окошках Zoom, все читки у нас проходили в этих окошках, даже важные решения принимались исключительно онлайн. Старт изначально был назначен на 10 апреля, но уже конец июня – вот с такой задержкой мы стартовали, но всё равно очень рады! Вся группа сдала тесты, носим маски, держим дистанцию – выполняем обязательные условия Роспотребнадзора для того, чтобы в этих новых реалиях снимать кино. Но при всех мерах предосторожности от всего себя не убережёшь: в первый съёмочный день, после первой снятой сцены, я по кино-традиции разбила тарелку, и она разлетелась на много маленьких осколков. Вот один из них угодил мне в руку и было очень много крови, но артисты успокоили, говорят, это очень хорошая примета – "если роль далась с кровью – будет успех!". Насколько это касается режиссёров – узнаем! Но пока будем считать, что это действительно хорошая примета. Я думаю, мы снимаем важную и актуальную историю, потому что есть большой зрительский запрос на социальную справедливость в целом и в системе здравоохранения в частности. Я очень верю в наше кино и надеюсь, что несмотря на все сложности, которые нам придётся преодолеть, как и всем российским кинематографистам этим летом, мы всё равно снимем то кино, которое мы хотим», – рассказала Оксана Карас.
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Виктория Толстоганова стала «Чиновницей» фотографии
Виктория Толстоганова стала «Чиновницей» фотографии
Виктория Толстоганова стала «Чиновницей» фотографии
Виктория Толстоганова стала «Чиновницей» фотографии
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