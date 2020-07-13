Исполнилось 80 лет Сэру Патрику Стюарту

Сегодня, 13 июля, исполнилось 80 лет офицеру ордена Британской империи, выдающемуся актёру кино, театра и телевидения, продюсеру, сценаристу и режиссёру Сэру Патрику Стюарту, известному зрителям по ролям капитана Пикара в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение» и профессора Икса в серии кинокомиксов «Люди Икс».
Сэр Патрик Хьюз Стюарт родился 13 июля 1940 года в английском городе Мирфилде, расположенном в Западном Йоркшире, в семье ткачихи и профессионального солдата. В 1957-м, заработав продавцом мебели деньги на учёбу, поступил в престижную Бристольскую театральную школу «Олд Вик», после окончания которой дебютировал на большой сцене в Линкольне. Сценическую карьеру начинал в репертуарных театрах Ливерпуля и Шеффилда. В 1961-62 годах вместе с Вивьен Ли и лондонской труппой «Олд Вик» гастролировал по Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке, выходя со знаменитой актрисой в «Даме с камелиями» и «Двенадцатой ночи». В середине 60-х его карьера пошла в гору: в 1966-м он дебютировал в Лондоне, в 1967-м принят в Королевский шекспировский театр, где играл роли в пьесах Шекспира и других постановках («Кто боится Вирджинии Вульф?»). На Бродвее дебютировал в 1971-м в роли Снаута в постановке Питера Брука «Сон в летнюю ночь».
На телевидении впервые засветился в 1964-м, сыграв в сериале «Парад истории», а в большом кино появился лишь в 1975-м, когда на экраны вышли «Хеннесси» и «Гедда» с его участием. Но мировую известность актёр приобрёл, когда в 1987-м предстал в образе капитана звездолёта «Энтерпрайз» Жан-Люка Пикара в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение», продержавшемся до 1994-го, для которого даже поставил несколько эпизордов. К своей знаменитой роли он возвращался неоднократно: в фильмах «Звёздный путь 7: Поколения», «Звёздный путь 8: Первый контакт», «Звёздный путь 9: Восстание», «Звёздный путь 10: Возмездие», сериалах «Звёздный Путь: Глубокий Космос 9», «Звёздный путь: Пикар» и видеоиграх Star Trek: The Next Generation — A Final Unity, Star Trek: Generations, Star Trek: Hidden Evil, Star Trek: Armada, Star Trek: Invasion, Star Trek: Armada II, Star Trek: Bridge Commander, Star Trek: Starfleet Command III, Star Trek: Elite Force II и Star Trek: Legacy.
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