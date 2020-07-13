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Исполнилось 80 лет Сэру Патрику Стюарту

13 июля
2020 год

Новости кино >>
13 июля 2020
Сегодня, 13 июля, исполнилось 80 лет офицеру ордена Британской империи, выдающемуся актёру кино, театра и телевидения, продюсеру, сценаристу и режиссёру Сэру Патрику Стюарту, известному зрителям по ролям капитана Пикара в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение» и профессора Икса в серии кинокомиксов «Люди Икс».

Исполнилось 80 лет Сэру Патрику Стюарту
фото: magzter.com

Сэр Патрик Хьюз Стюарт родился 13 июля 1940 года в английском городе Мирфилде, расположенном в Западном Йоркшире, в семье ткачихи и профессионального солдата. В 1957-м, заработав продавцом мебели деньги на учёбу, поступил в престижную Бристольскую театральную школу «Олд Вик», после окончания которой дебютировал на большой сцене в Линкольне. Сценическую карьеру начинал в репертуарных театрах Ливерпуля и Шеффилда. В 1961-62 годах вместе с Вивьен Ли и лондонской труппой «Олд Вик» гастролировал по Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке, выходя со знаменитой актрисой в «Даме с камелиями» и «Двенадцатой ночи». В середине 60-х его карьера пошла в гору: в 1966-м он дебютировал в Лондоне, в 1967-м принят в Королевский шекспировский театр, где играл роли в пьесах Шекспира и других постановках («Кто боится Вирджинии Вульф?»). На Бродвее дебютировал в 1971-м в роли Снаута в постановке Питера Брука «Сон в летнюю ночь».

На телевидении впервые засветился в 1964-м, сыграв в сериале «Парад истории», а в большом кино появился лишь в 1975-м, когда на экраны вышли «Хеннесси» и «Гедда» с его участием. Но мировую известность актёр приобрёл, когда в 1987-м предстал в образе капитана звездолёта «Энтерпрайз» Жан-Люка Пикара в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение», продержавшемся до 1994-го, для которого даже поставил несколько эпизордов. К своей знаменитой роли он возвращался неоднократно: в фильмах «Звёздный путь 7: Поколения», «Звёздный путь 8: Первый контакт», «Звёздный путь 9: Восстание», «Звёздный путь 10: Возмездие», сериалах «Звёздный Путь: Глубокий Космос 9», «Звёздный путь: Пикар» и видеоиграх Star Trek: The Next Generation — A Final Unity, Star Trek: Generations, Star Trek: Hidden Evil, Star Trek: Armada, Star Trek: Invasion, Star Trek: Armada II, Star Trek: Bridge Commander, Star Trek: Starfleet Command III, Star Trek: Elite Force II и Star Trek: Legacy.

Исполнилось 80 лет Сэру Патрику Стюарту
фото: в образе Пикара

В новом тысячелетии Патрик Стюарт закрепил свой звёздный статус, став профессором Чарлзом Ксавье в кинокомиксах «Люди Икс», «Люди Икс 2», «Люди Икс. Последняя битва», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Росомаха: Бессмертный», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Логан: Росомаха» и играх X-Men: Next Dimension, X2 — Wolverine's Revenge, X-Men Legends, X-Men Legends II: Rise of Apocalypse и X-Men: The Official Game.

Всего на счету мастера более 150 ролей в кино, на телевидении и в игровой индустрии. В частности, он запомнился по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Я, Клавдий», «Эскалибур», «Дюна», «Жизненная сила», «Робин Гуд: Мужчины в трико», «Джеффри», «Теория заговора», «Моби Дик», «Духи Рождества», «Пустая корона: Война Алой и Белой розы» и «Кентервильское привидение». Его часто приглашают для закадрового озвучания фильмов, рекламных роликов на ТВ, документальных лент, мультфильмов («Отчаянные псы», «Повелитель страниц», «Принц Египта», «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф», «Симпсоны», «Гриффины», «Эмоджи фильм», «Американский папаша») и компьютерных игр (Forgotten Realms: Demon Stone, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Castlevania: Lords of Shadow, Castlevania: Lords of Shadow 2, Family Guy: The Quest for Stuff, My Memory of Us). Он работал над эпизодами сериала PBS «Новая звезда», над научным сериалом «Космический век», над занимательной историей о кино «MGM: когда рычат львы» и научно-популярным фильмом «500 наций». В качестве сценариста адаптировал несколько литературных произведений для радио и сцены. За исполнение авторского текста в «Пете и волке» Сергея Прокофьева получил премию «Грэмми». Обладатель ещё 19 престижных наград.
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