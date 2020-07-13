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Не стало голливудской актрисы Келли Престон

13 июля
2020 год

Новости кино >>
13 июля 2020
Вчера, 12 июля, не стало популярной голливудской актрисы и фотомодели Келли Престон. Ей было 57 лет. О смерти жены написал на своей странице в Инстаграме Джон Траволта.

«С тяжёлым сердцем сообщаю, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю битву с раком груди. Она отважно сражалась при помощи любви и поддержки многих людей. Моя семья и я всегда будем благодарны её врачам и медсёстрам в Онкологическом центре им. М. Д. Андерсона, всем медицинским центрам, которые помогли, а также её многим друзьям и близким, которые были рядом с ней. Любовь и жизнь Келли навсегда останутся в нашей памяти, и сейчас я беру время, чтобы побыть вместе с моими детьми, потерявшими мать, поэтому заранее прошу простить, что в ближайшее время от нас ничего не будет слышно. Но, пожалуйста, знайте, что я почувствую вашу любовь в предстоящие недели и месяцы, когда мы исцелимся», — говорится в сообщении актёра.

Не стало голливудской актрисы Келли Престон

Келли Престон родилась 13 октября 1962 года в Гонолулу на Гавайских островах. На американском континенте первый раз снялась в роли дочери полковника для телесериала «Во имя любви и чести», а затем появилась в культовой «Кристине» Джона Карпентера. В своих последующих работах «Шалопай» и «Тайный поклонник» освоила для себя амплуа комедийной актрисы, а в «Находке 52» сумела проявить мелодраматический талант. Большой успех пришёл к ней после участия в «Близнецах», где она появилась на съёмочной площадке рядом с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером. Всего на счету актрисы 72 роли в кино и на телевидении. В частности, её можно увидеть в таких фильмах, как «Пикник в космосе», «Амазонки на Луне», «Только ты», «Джерри Магуайер», «От заката до рассвета» и «Американские часы». Последней ролью для неё стал образ Кэсси в комедии Off the Rails, которая находится в стадии пост-продакшна.

Келли вышла замуж за Траволту в сентябре 1991-го через два года после знакомства с ним на съёмках фильма «Эксперты». У пары родилось трое детей: дочь Элла Блу и сыновья Бенжамин Хантер Калео и Джетт, скончавшийся вследствие эпилептического припадка в 2009-ом.
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Амазонки на ЛунеБлизнецыДжерри МагуайерКристинаОт заката до рассветаПикник в космосеТайный поклонникТолько тыЭксперты

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Не стало голливудской актрисы Келли Престон фотографии
Не стало голливудской актрисы Келли Престон фотографии
Не стало голливудской актрисы Келли Престон фотографии
Не стало голливудской актрисы Келли Престон фотографии
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