Джон Ли Хэнкок, Бен Стиллер и Даррен Аронофски адаптируют рассказы Стивена Кинга

Стивен Кинг
продал кинематографистам права на три рассказа из своего нового сборника «Если оно кровоточит
» по доллару за каждый.
Согласно Deadline
, «Телефон мистера Хэрригана
» адаптирует для Netflix при содействии Райана Мёрфи и студии Джейсона Блума
Blumhouse Джон Ли Хэнкок
. Зрителей ожидает история девятилетнего Крэйга, работающего на престарелого миллиардера Хэрригана. Однажды мальчик подарил своему работодателю смартфон. Тот вскоре умирает, и Крэйгу взбрело в голову положить в гроб покойного телефон. Разумеется, почивший бизнесмен начинает ему названивать с того света.
Бен Стиллер
возьмётся за экранизацию новеллы «Крыса
» в качестве режиссёра и продюсера. Он также сыграет главную роль писателя Дрю Ларсона, страдающего от невозможности проявить свой талант из-за того, что любая его идея приводит к малоприятным последствиям. По стечению обстоятельств он оказывается в лесном семейном домике, в котором умудряется заключить сделку с крысой, по чьи условиям его успех унесёт жизнь одного из близких людей.
Даррен Аронофски
и его компания Protozoa заинтересованы в переносе на экран «Жизни Чака
», посвящённой Чарльзу Кранцу, умершему в 39 лет от рака мозга. Без сверхъестественных событий сюжет, конечно же, не обойдётся.
Кроме того, рассказ «Если оно кровоточит», послуживший названием для сборника, может заинтересовать HBO, поскольку в центре его событий оказывается небезызвестная Холли Гибни, которую в родном сериале канала «Чужак
» сыграла Синтия Эриво
, а в «Мистере Мерседесе
» — бесподобная Жюстин Люпе
. На сей раз частного детектива с паранормальными способностями поиски пропавшей собаки приведут к взорванной школе.
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