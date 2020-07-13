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Джон Ли Хэнкок, Бен Стиллер и Даррен Аронофски адаптируют рассказы Стивена Кинга

13 июля
2020 год

Новости кино >>
13 июля 2020
Стивен Кинг продал кинематографистам права на три рассказа из своего нового сборника «Если оно кровоточит» по доллару за каждый.

Джон Ли Хэнкок, Бен Стиллер и Даррен Аронофски адаптируют рассказы Стивена Кинга
фото: ew.com

Согласно Deadline, «Телефон мистера Хэрригана» адаптирует для Netflix при содействии Райана Мёрфи и студии Джейсона Блума Blumhouse Джон Ли Хэнкок. Зрителей ожидает история девятилетнего Крэйга, работающего на престарелого миллиардера Хэрригана. Однажды мальчик подарил своему работодателю смартфон. Тот вскоре умирает, и Крэйгу взбрело в голову положить в гроб покойного телефон. Разумеется, почивший бизнесмен начинает ему названивать с того света.

Бен Стиллер возьмётся за экранизацию новеллы «Крыса» в качестве режиссёра и продюсера. Он также сыграет главную роль писателя Дрю Ларсона, страдающего от невозможности проявить свой талант из-за того, что любая его идея приводит к малоприятным последствиям. По стечению обстоятельств он оказывается в лесном семейном домике, в котором умудряется заключить сделку с крысой, по чьи условиям его успех унесёт жизнь одного из близких людей.

Бен Стиллер
фото: movizark.com

Даррен Аронофски и его компания Protozoa заинтересованы в переносе на экран «Жизни Чака», посвящённой Чарльзу Кранцу, умершему в 39 лет от рака мозга. Без сверхъестественных событий сюжет, конечно же, не обойдётся.

Кроме того, рассказ «Если оно кровоточит», послуживший названием для сборника, может заинтересовать HBO, поскольку в центре его событий оказывается небезызвестная Холли Гибни, которую в родном сериале канала «Чужак» сыграла Синтия Эриво, а в «Мистере Мерседесе» — бесподобная Жюстин Люпе. На сей раз частного детектива с паранормальными способностями поиски пропавшей собаки приведут к взорванной школе.
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