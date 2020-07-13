Джанкарло Эспозито превратился в главного злодея шутера Far Cry 6

Актёра в образе президента-диктатора острова Яра Антона Кастильо представила публике компания Ubisoft в двух трейлерах игры на своей презентации Ubisoft Forward, состоявшейся 12 июля в рамках онлайн-фестиваля Summer Game Fest, пришедшего на смену E3 и другим игровым выставкам, отменённым из-за пандемии коронавируса.
У Кастильо по сюжету есть сын Диего, находящийся перед выбором между добром и злом. А протагонистом станет боец сопротивления Дани Рохас, которому, по сложившейся традиции, в борьбе с угнетателем будут помогать не только люди, но и животные.
Впервые информация о новой части популярной серии появилась за несколько дней до официального анонса. Из-за «слитого» в сеть плаката многие геймеры решили, что вместе с Эспозито изображён юный Ваас Монтенегро из Far Cry 3. Тем более, что Майкл Мэндо, воплотивший этот незабываемый образ, был задействован и в «Лучше звоните Солу».
Far Cry 6 выйдет 18 февраля 2021 года на компьютерах, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X.
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