Министерство культуры разрешило кинотеатрам открыться

Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой
подписан приказ
«О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)». Об этом сообщается на сайте
ведомства.
Согласно документу, кинотеатрам разрешено возобновить свою работу, но их открытие будет зависеть от высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
При этом кинозалам следует соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.
Соответственно приказ
министерства от 23 марта о приостановлении функционирования для посетителей организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, в настоящий момент потерял свою силу.
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