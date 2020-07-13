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Министерство культуры разрешило кинотеатрам открыться

13 июля
2020 год

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13 июля 2020
Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой подписан приказ «О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно документу, кинотеатрам разрешено возобновить свою работу, но их открытие будет зависеть от высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

Министерство культуры разрешило кинотеатрам открыться
фото: gazeta.ru

При этом кинозалам следует соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.

Соответственно приказ министерства от 23 марта о приостановлении функционирования для посетителей организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, в настоящий момент потерял свою силу.
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