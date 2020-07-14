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Александр Робак и Егор Бероев продолжат «Войну семей»

14 июля
2020 год

Новости кино >>
14 июля 2020
Стартовали съемки второго сезона сериала «Война семей» с Александром Робаком и Егором Бероевым в главных ролях. Режиссерское кресло занял Роман Фокин, ранее работавший над «Крышей мира» и «Психологинями». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Супер», который занимается производством проекта.

Александр Робак и Егор Бероев продолжат «Войну семей»
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

В новом сезоне семейства Ремневых и Мамонтовых вновь попадают в череду конфликтов и разногласий, которые никого не оставят в стороне. После развода с Таней Миша (Александр Робак) живет с подругой дочери Стасей. Единственным, кто поддерживает этот союз, становится Дима (Егор Бероев), который и сам сейчас переживает не лучшие времена. Поругавшись в очередной раз с Леной, мужчина изменяет ей с бывшей женой, что грозит обернуться для него полной катастрофой. Вадим и Арина пытаются жить самостоятельно, но оказывается, что молодые супруги очень по-разному видят семейную жизнь. Таня переезжает жить к Марии, и две мамы Вадима неожиданно сближаются, ополчаясь против «общего бывшего».

Актерский состав проекта дополнит молодая актриса Ангелина Стречина. Девушка воплотит образ новой возлюбленной Александра Робака. Она рассказала, что они уже работали вместе над одним проектов, но тогда актриса играла его дочь. В сериале сновь появятся и полюбившиеся зрителю герои в исполнении Ольги Медынич, Светланы Колпаковой, Александры Флоринской, Джемала Тетруашвили, Арины Постниковой, Пелагеи Невзоровой, Арама Вардеваняна, Ирины Чипиженко, Арсения Робака и других.

Александр Робак и Егор Бероев продолжат «Войну семей»
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

«Я с удовольствием вернулся на эту площадку, увидел два дома, в которых столько было пережито, увидел людей, с которыми мы прекрасно работали. Очень хорошие воспоминания остались от тех съемок. И мне понравился сериал, который у нас получился, он и веселый, и грустный, он со смыслом. После эфира мне писали и говорили о сериале многие друзья, что удивительно, потому что люди, которые обычно не смотрят телевизор, включали и досматривали его до конца», – рассказал Егор Бероев.
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Александр Робак и Егор Бероев продолжат «Войну семей» фотографии
Александр Робак и Егор Бероев продолжат «Войну семей» фотографии
Александр Робак и Егор Бероев продолжат «Войну семей» фотографии
Александр Робак и Егор Бероев продолжат «Войну семей» фотографии
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