Александр Робак и Егор Бероев продолжат «Войну семей»

В новом сезоне семейства Ремневых и Мамонтовых вновь попадают в череду конфликтов и разногласий, которые никого не оставят в стороне. После развода с Таней Миша (Александр Робак) живет с подругой дочери Стасей. Единственным, кто поддерживает этот союз, становится Дима (Егор Бероев), который и сам сейчас переживает не лучшие времена. Поругавшись в очередной раз с Леной, мужчина изменяет ей с бывшей женой, что грозит обернуться для него полной катастрофой. Вадим и Арина пытаются жить самостоятельно, но оказывается, что молодые супруги очень по-разному видят семейную жизнь. Таня переезжает жить к Марии, и две мамы Вадима неожиданно сближаются, ополчаясь против «общего бывшего».
«Я с удовольствием вернулся на эту площадку, увидел два дома, в которых столько было пережито, увидел людей, с которыми мы прекрасно работали. Очень хорошие воспоминания остались от тех съемок. И мне понравился сериал, который у нас получился, он и веселый, и грустный, он со смыслом. После эфира мне писали и говорили о сериале многие друзья, что удивительно, потому что люди, которые обычно не смотрят телевизор, включали и досматривали его до конца», – рассказал Егор Бероев.
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