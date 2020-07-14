Тимофей Трибунцев попал в «Обратимую реальность»

В Москве завершились съёмки фантастического триллера Дмитрия Константинова«Обратимая реальность», где Тимофей Трибунцев играет сразу трех разных личностей. Большая часть материала была отснята в феврале и марте в футуристических декорациях, возведённых создателями ленты. Однако несколько эпизодов требовали летней натуры. Об этом сообщает пресс-служба компании «СинеЛаб Продакшн», которая вместе с «Олд Скул Продакшн» занимается производством картины.
фото: Пресс-служба «СинеЛаб Продакшн»
Фильм погружает в будущее, в котором все эмоции люди получают в виртуальных приключениях от компании «Новая жизнь». Осуществить любую мечту жители города могут виртуально, а значит не боясь последствий. Но смелые и яркие приключения игроков неожиданно прерываются их ожившими страхами. Под подозрением группа антивиртов. В причастности к группе подозревается сотрудница компании Вика (Вера Колесникова). К расследованию происходящего приступает сотрудник виртуальной полиции Михаил (Павел Чинарев). Но каждый новый шаг в расследовании заставляет его усомниться в границах между виртуальным и реальным, по-новому взглянуть на ситуацию и саму «Новую жизнь», превращая из следователя в главного подозреваемого.
«Мой герой меняется на протяжении фильма. Ему приходится сталкиваться с человеческими эмоциями: любовь, дружба, которые заставляют его включить критическое мышление. Он начинает видеть мир другими глазами и от этого меняется сам. Играя в этом фильме, я словно сажусь в машину времени и перемещаюсь в будущее, чтобы немножко поменять взгляд зрителя на проблемы, которые существуют сейчас. Ведь, к сожалению, мы значительно большую часть времени смотрим в экран монитора, чем в глаза друг другу, следовательно нас мало интересует то, что происходит внутри. Лично меня это не устраивает, и, например, сыграв роль Михаила, я стараюсь это исправить», — отметил Павел Чинарев.
фото: Пресс-служба «СинеЛаб Продакшн»
«В фильме много сюжетных поворотов, изменений в героях, тайн, загадок, есть и забавные моменты, ирония, которую я очень люблю. Весь мир будущего фильма пришлось придумывать, снимая каждый кадр, представлять, как он будет дорисован с помощью компьютерной графики. Но для меня это прежде всего история о людях, которые просто живут в другое время и в других обстоятельствах, в том мире, в который по одной из версий через несколько десятков лет превратится наш», — рассказал режиссёр и один из авторов сценария фильма Дмитрий Константинов.
Еще до начала съемок команда проекта провела большую подготовительную работу. Оператор Дмитрий Яшонков создавал трехмерные превью декораций, чтобы понимать, каким будет кадр. Художник по костюмам Ольга Шак сделала более 50 комплектов одежды для героев фильма, а художник-постановщик Юлия Макушина придумала рабочее пространство будущего, похожее на большие соты. Саундтрек для ленты написала группа Mojento. Окончание работ по производству «Обратимой реальности» запланировано на осень 2020 года.
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