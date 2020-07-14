Онлайн-кинотеатр COOL PLAY представит хиты авторского кино

Начал работу онлайн-кинотеатр COOL PLAY, репертуар которого включает авторские фильмы со всего мира. Его запустила компания CoolConnections, занимающаяся национальными и тематическими кинофестивали, а также показами лент на языке оригинала с русскими субтитрами. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
фото: К/ф «Кто укал Banksy?»
Запуск решили начать с молодых и независимых лент, размыкающих границы между современным искусством и кинематографом. Сейчас для просмотра доступно два фильм на языке оригинала. Это «Соллерс-пойнт» Мэтью Портерфилда — напряжённая драма, открывающая источник нешуточных страстей в повседневности и нетуристических пейзажах «одноэтажной Америки». А также документальный фильм «Кто укал Banksy?». Его режиссер Марко Просерпио предложил отправиться в отчаянное кинопутешествие, поводом для которого стала судьба работ Бэнкси, международного человека-загадки и одного из самых влиятельных художников наших дней. Рассказчиком этой истории стал Игги Поп.
«За годы работы мы провели сотни фестивалей, показали на экранах более тысячи важных фильмов со всех континентов. Пришло время дополнить кинотеатральную активность онлайн-премьерами. В новом разделе нашего сайта будут проходить фестивальные и репертуарные показы фильмов нашей коллекции. Запуск COOL PLAY не заменяет наши офлайн-фестивали, и мы с нетерпением ждем встреч с вами в кинотеатрах», — сказано в сообщении CoolConnections.
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