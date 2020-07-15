Максим Радугин и Ирина Шеянова оказались «В тихом омуте»

По сюжету Машу и Диму все считали идеальной парой. В том числе и сама девушка, ведь она очень любила своего творческого мужа и мечтала родить ему ребенка. Ее повергло в шок внезапное заявление мужчины о том, что он устал от брака и решил уйти. Думая, что все еще можно исправить, Маша едет к супругу на дачу, чтобы сделать сюрприз, но застает его с любовницей. Все близкие восхищаются ее самообладанием, кроме коллеги Олега (Алексей Матошин), который очень хорошо знает Машу. Наблюдая за ней, он понимает, что грядет что-то ужасное, и решает спасти женщину, которая давно завладела его сердцем.
«Мой герой – запутавшийся человек. Творческая личность, художник. В какой-то момент он перестал различать свое восприятие действительности и реальность. Такие люди мало думают о чувствах других. Его любят две женщины, и он спокойно этим пользуется, считая, что это не он неправильно поступает, а «так получилось». В итоге остается у разбитого корыта, как часто бывает и в жизни», – рассказал Максим Радугин.
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