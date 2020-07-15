«Мылодраму» показали на Amazon Prime

Комедийный сериал «Мылодрама» телеканала «Пятница» вышел на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Первый сезон с субтитрами уже доступен для просмотра в странах по всему миру, где работает платформа. Об этом сообщает пресс-служба «Пятницы».
фото: К/ф «Мылодрама»
«Для «Пятницы» придумывание и разработка собственных форматов, которые бы у нас покупали во всем мире, одна из приоритетных задач. И бизнес. И повод порадоваться, что это сделано в России», — отметил гендиректор телеканала Николай Картозия.
По сюжету совет директоров телеканала, переживающего не лучшие времена, решает обрушить акции канала и потом скупить их подешевке. На должность генерального директора нанимают автозаправщика (Сергей Бурунов), который получает полную свободу действий. За короткие сроки горе-начальник создает хаос в эфире и наводит новые порядки в медиабизнесе. А также снимает сериал, который должен был стать величайшим провалом, но неожиданно приносит грандиозный успех. В эфире ленту посмотрело более 10 млн человек, а в интернете — более 85 млн. Кроме того, «Мылодрама» вошла в топ-3 самых популярных сериалов по запросам в сети.
В феврале 2020-го Amazon Prime Video купил у телеканала «Пятница» права на показ двух сезонов реалити-шоу «Инстаграмщицы», которое стало первым российским проектом на видесервисе.
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