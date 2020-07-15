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«Союзмультфильм» и Сбербанк создали совместное предприятие для развития анимации

15 июля
2020 год

Новости кино >>
15 июля 2020
«Союзмультфильм» и Сбербанк создали совместное предприятие для развития анимационной индустрии и производства уникального контента. Банк, приобретая 80% в совместном предприятии ООО «Союзмультфильм», на первом этапе инвестирует в него более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба киностудии.

«Союзмультфильм» и Сбербанк создали совместное предприятие для развития анимации
фото: letidor.ru

Согласно разработанной стратегии, «Союзмультфильм» станет крупнейшим игроком на рынке за счет наращивания производства, расширения международного сотрудничества и развития собственных лицензионных продаж и технологий. Помимо этого, киностудия будет активно взаимодействовать с различными компаниями в рамках экосистемы Сбербанка.

«Советская и российская школы анимации занимают достойное место в мировой киноиндустрии. За советское время было создано огромное количество авторских школ и уникальных техник, а также выдающихся мультфильмов. Но сегодня страна, к сожалению, не входит даже в десятку лидеров индустрии.
В последние годы происходит возрождение мультипликации в стране. Появляются и становятся популярными новые анимационные произведения. Россия обладает колоссальным креативным потенциалом в этой сфере, и мы поможем своими технологиями и другими ресурсами отечественным талантам раскрыть собственные возможности», — рассказал заместитель предправления Сбербанка Лев Хасис.
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