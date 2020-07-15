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Мини-сериал Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» будет доступен на more.tv

15 июля
2020 год

Новости кино >>
15 июля 2020
Онлайн-сервис more.tv покажет мини-сериал Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть», а также ряд других новых проектов. Премьера состоится одновременно со всем миром в сентябре 2020-го. Показ пройдет в рамках сделки с Fremantle, одним из крупнейших производителей и дистрибьюторов кино- и телеконтента, сообщает пресс-служба more.tv.

Мини-сериал Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» будет доступен на more.tv
фото: variety.com

«Мы те, кто мы есть» расскажет об отношениях 14-летних Фрейзера и Кейтлин, которые вместе с родителями живут на американской военной базе в Италии. Сериал посвящен дружбе, первой любви и сложностям, с которыми неизбежно сталкиваются подростки. История универсальная, она могла случиться где угодно.

Сделка также включает доступ к заключительной части отмеченного международными наградами шпионского сериала «Германия 89», военной драме «No Man's Land» от Hulu, детективу «Расследование» оскаровского номинанта Тобиаса Линдхольма и коллекции библиотечных сериалов и фильмов Fremantle. Гендиректор more.tv Денис Горшков отметил, что данное соглашение продолжает стратегию формирования эксклюзивного портфеля международных премьер на видеосервисе.
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