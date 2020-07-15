Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Стартовали съемки фильма «На тебе сошелся клином белый свет» о рок-певице Янке Дягилевой

15 июля
2020 год

Новости кино >>
15 июля 2020
В Петербурге стартовали съемки фильма «На тебе сошелся клином белый свет» о судьбе рок-певицы Янки Дягилевой. Это дебютная полнометражная лента Игоря Поплаухина, чья короткометражка «Календарь» была отмечена наградами в Каннах и на «Кинотавре». Об этом сообщает пресс-служба студии Hype Film, которая занимается производством проекта.

Стартовали съемки фильма «На тебе сошелся клином белый свет» о рок-певице Янке Дягилевой
фото: Пресс-служба Hype Film

По сюжету в лесной речке охотники находят тело молодой певицы по имени Янка Дягилева. С этого момента начинается запутанная хроника последнего дня в жизни девушки, в течение которого она проделает длинный путь – из города на дачу, а потом в чащу к реке. В этот день Янка успеет повидаться и поговорить со многими людьми, реальными и воображаемыми, даже с теми, кого уже нет в живых. Кажется, очередной шаг Янки вот-вот прольет свет на обстоятельства ее загадочной гибели: безнадежная любовь, споры с близкими, нелады с самой собой, странные встречи с незнакомцами в лесу.

«Наш фильм в поэтической манере воскрешает события дня, когда Янка исчезла. Он пропитан образами и настроением ее песен, однако ни одна из них в картине не звучит. И живет наша Янка не в 1991 году, а в каком-то русском безвременье дач, лесов и рек. Для меня это не биография Янки, это скорее агиография – жизнеописание святого человека, где чудеса и реальность неразделимы», − рассказал Игорь Поплаухин.

Стартовали съемки фильма «На тебе сошелся клином белый свет» о рок-певице Янке Дягилевой
фото: Пресс-служба Hype Film

Главные роли в ленте исполнят Кира Пиевская, Екатерина Ермишина, Георгий Кудренко и Максим Козлов. Продюсерами картины «На тебе сошелся клином белый свет» выступили Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря.

«По короткометражным работам Игоря Поплаухина, было совершенно очевидно, что он режиссер со своим абсолютно уникальным, авторским почерком. Его талант был отмечен не только в России, но и на значимых международных фестивалях. Команда Hype Film рада начать работу с Игорем над его долгожданным дебютом в полнометражном кино и продолжить сотрудничество нашей студии с молодыми, перспективными авторами», − отметил Илья Стюарт.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Про Янку Дягилеву снимут кино
Зрительская премьера «Календаря» Игоря Поплаухина пройдет в «Октябре» 25 июля
Победителем конкурса «Кинотавр. Короткий метр» стал «Календарь» Игоря Поплаухина
«Календарь» выпускника Московской школы нового кино удостоен награды в Каннах
персоны
Павел БуряГеоргий КудренкоМурад ОсманнИгорь ПоплаухинИлья Стюарт
фильмы
Календарь

фотографии >>
Стартовали съемки фильма «На тебе сошелся клином белый свет» о рок-певице Янке Дягилевой фотографии
Стартовали съемки фильма «На тебе сошелся клином белый свет» о рок-певице Янке Дягилевой фотографии
Стартовали съемки фильма «На тебе сошелся клином белый свет» о рок-певице Янке Дягилевой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Игорь Черных
15 июля ушёл из жизни кинооператор Игорь Черных.
Дмитрий Дежин
11 июля ушёл из жизни актёр Дмитрий Дежин.
Калдыбай Абенов
10 июля ушёл из жизни режиссёр Калдыбай Абенов.

День рождения >>

Валерий Бабятинский
Данила Дунаев
Агния Кузнецова
Константин Милованов
Валерий Погорельцев
Геннадий Полока
Константин Силаков
Александр Хвыля
Антон Шурцов
Жанна Эппле
Ян Майкл Винсент
Джанни Гарко
Лолита Давидович
Ирен Жакоб
Диана Крюгер
Венсан Линдон
Форест Уитакер
все родившиеся 15 июля >>

Афиша кино >>

Солнце в ночи
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Норвегия, США, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Зеркала: Инкарнация
фильм ужасов
США, 2020
Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Бекки
боевик, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен