Стартовали съемки фильма «На тебе сошелся клином белый свет» о рок-певице Янке Дягилевой

В Петербурге стартовали съемки фильма «На тебе сошелся клином белый свет» о судьбе рок-певицы Янки Дягилевой. Это дебютная полнометражная лента Игоря Поплаухина, чья короткометражка «Календарь» была отмечена наградами в Каннах и на «Кинотавре». Об этом сообщает пресс-служба студии Hype Film, которая занимается производством проекта.
фото: Пресс-служба Hype Film
По сюжету в лесной речке охотники находят тело молодой певицы по имени Янка Дягилева. С этого момента начинается запутанная хроника последнего дня в жизни девушки, в течение которого она проделает длинный путь – из города на дачу, а потом в чащу к реке. В этот день Янка успеет повидаться и поговорить со многими людьми, реальными и воображаемыми, даже с теми, кого уже нет в живых. Кажется, очередной шаг Янки вот-вот прольет свет на обстоятельства ее загадочной гибели: безнадежная любовь, споры с близкими, нелады с самой собой, странные встречи с незнакомцами в лесу.
«Наш фильм в поэтической манере воскрешает события дня, когда Янка исчезла. Он пропитан образами и настроением ее песен, однако ни одна из них в картине не звучит. И живет наша Янка не в 1991 году, а в каком-то русском безвременье дач, лесов и рек. Для меня это не биография Янки, это скорее агиография – жизнеописание святого человека, где чудеса и реальность неразделимы», − рассказал Игорь Поплаухин.
«По короткометражным работам Игоря Поплаухина, было совершенно очевидно, что он режиссер со своим абсолютно уникальным, авторским почерком. Его талант был отмечен не только в России, но и на значимых международных фестивалях. Команда Hype Film рада начать работу с Игорем над его долгожданным дебютом в полнометражном кино и продолжить сотрудничество нашей студии с молодыми, перспективными авторами», − отметил Илья Стюарт.
обсуждение >>