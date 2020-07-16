К продолжению культовой комедии «Один дома» присоединились новые актеры

Актерский состав ремейка культовой комедии «Один дома»
продолжает расширяться. К нему присоединились Кенан Томпсон
, получивший известность благодаря шоу «Субботним вечером в прямом эфире»
, Элли Маки
и Крис Парнелл
(«Адам портит всё»
), сообщает Deadline
.
Юный актер Арчи Йетс
, снявшийся в «Кролике Джоджо»
, получил главную роль в проекте. Он сыграет нового персонажа, а не Кевина Маккалистера, чей образ в оригинальной ленте воплотил Маколей Калкин
. Ранее к проекту также присоединились Элли Кемпер
и Роб Делани
. Режиссерское кресло занял Дэн Мазер
, поставивший сериалы «Дедушка лёгкого поведения»
и «Кто есть Америка?»
.
Сообщается, что над фильмом уже начали работу, но из-за пандемии ее пришлось временно приостановить. Ремейк станет первым проектом, который студия 20th Century выпустит для Disney+.
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