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К продолжению культовой комедии «Один дома» присоединились новые актеры

16 июля
2020 год

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16 июля 2020
Актерский состав ремейка культовой комедии «Один дома» продолжает расширяться. К нему присоединились Кенан Томпсон, получивший известность благодаря шоу «Субботним вечером в прямом эфире», Элли Маки и Крис Парнелл («Адам портит всё»), сообщает Deadline.

К продолжению культовой комедии «Один дома» присоединились новые актеры
фото: deadline.com

Юный актер Арчи Йетс, снявшийся в «Кролике Джоджо», получил главную роль в проекте. Он сыграет нового персонажа, а не Кевина Маккалистера, чей образ в оригинальной ленте воплотил Маколей Калкин. Ранее к проекту также присоединились Элли Кемпер и Роб Делани. Режиссерское кресло занял Дэн Мазер, поставивший сериалы «Дедушка лёгкого поведения» и «Кто есть Америка?».

Сообщается, что над фильмом уже начали работу, но из-за пандемии ее пришлось временно приостановить. Ремейк станет первым проектом, который студия 20th Century выпустит для Disney+.
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