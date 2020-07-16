«Любовь в нерабочие недели» и «Нагиева на карантине» покажут на ТВ

Телепремьера сериала «Любовь в нерабочие недели» состоится 3 августа в эфире СТС, а 10 августа на телеканале стартует первый сезон комедии «Нагиев на карантине». Это первые оригинальные проекты видеосервиса Okko, которые покажут на ТВ, сообщает пресс-служба СТС.
фото: Пресс-служба СТС
Сериал «Нагиев на карантине» режиссёра Сарика Андреасяна расскажет историю Дмитрия Нагиева, который попадает в совершенно новые для себя реалии. Ведь последние 10 лет шоумен работал круглосуточно не покладая рук, как вдруг резко выпал из привычного ритма жизни, оказавшись один на один с собой. Теперь Нагиев поливает цветы, сажает картошку, готовит, примеряет форму курьера, чтобы попасть на корпоратив, устраивает прямые эфиры из спортзала и даже общается с астрологом на предмет ретроградного Меркурия.
«Мне снова выпала нелёгкая доля играть персонажа по имени Дмитрий Нагиев. В кадре вы увидите взбалмошного и алчного человека, пронизанного самолюбованием. Мир искусства — это мир иллюзий, поэтому я поддерживаю эту иллюзию, чтобы зрителям было интересно. Безусловно, это я, но вот такой странный я. На самоизоляции вдруг понял, что в последнее время крутился как белка в колесе и стал забывать о самой жизни. А она гораздо интереснее и красочнее всего, что я делаю в кадре. Поэтому теперь от чего-то могу отказаться, чтобы лишний раз посидеть дома, погулять, потрогать листочки, полить цветы», — поделился Нагиев.
фото: Пресс-служба СТС
В отличие от Нагиева герои комедии «Любовь в нерабочие недели» справляются с карантином не в одиночку. Предприниматели Голиковы (Роман Попов, Зоя Бербер) пытаются преодолеть инерцию брака и взаимных измен, будущие молодожёны Андрей и Кристина (Олег Верещагин, Елизавета Моряк) — организовать свадьбу в новых условиях, а Гарик (Гарик Петросян) вынужден застрять в доме не только с женой Соней (Маруся Климова), но и с тёщей (Ольга Хохлова).
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