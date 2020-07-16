Французская кинокомпания снимет сериал о танцовщице и актрисе Жозефине Бейкер

Французская кинокомпания Studiocanal снимет сериал о Жозефине Бейкер, американо-французской танцовщице, певице и актрисе, которую партнеры по площадке называли первой в мире темнокожей звездой. Об этом сообщает Variety.
фото: simkl.ru
Проект был запущен только после одобрения со стороны родственников Бейкер. Приемный сын Жан-Клод, выпустивший в 1993-м биографическую книгу о Жозефине, выступит в качестве консультанта. Исполнительный директор Studiocanal Франсуаз Гийонет отметил, что история получит развитие, как только к проекту присоединится шоураннер или сценарист, который предложит хорошую концепцию сюжета.
«Жозефина была превосходной артисткой и исполнительницей, которая смогла использовать свою известность для привлечения внимания к проблемам общества. Феминизм, гендерное неравенство, расизм. Все это очень актуально и сейчас» — рассказал Марко Черки, глава студии CFB Films, которая занимается производством сериала.
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