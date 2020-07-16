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Александра Сизоненко устроилась работать сиделкой в богатом доме

16 июля
2020 год

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16 июля 2020
Стартовали съемки четырехсерийной мелодрамы под рабочим названием «Разве можно мечтать о большем». Главную роль исполняет Александра Сизоненко, сообщает пресс-служба телеканала «Украина», который занимается производством проекта.

Александра Сизоненко устроилась работать сиделкой в богатом доме
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

Мечту скромной медсестры Ксении о прекрасной жизни в новом месте с любимым человеком неожиданно разбивает известие о тяжелой болезни ее мамы. Девушка вынуждена отменить свой переезд за границу и искать деньги на дорогостоящую операцию. Оставшись одна, без жилья и без работы, она пытается сделать все, что в ее силах. Неожиданно она получает предложение стать сиделкой в доме обеспеченной вдовы Ольги Болговой. Ксения с радостью принимает это предложение. Новый дом и его обитатели поначалу пугают ее, но постепенно она привыкает. Она пытается наладить жизнь в доме и помочь выздороветь Ольге. К ее радости, ей начинает это удаваться. Но на самом деле Ксения еще не понимает, в какую опасную игру ее втянули.

«В жизни каждого героя произошли события, которые кардинально повлияли на них. И фильм не просто о хороших или плохих людях, а о том, как обстоятельства и трудности меняют людей. Одни становятся лучше и сильнее, а другие ломаются. Это история о выборе: каждый персонаж сам решает, какой дорогой ему идти», – отметил режиссер Алексей Есаков.

Помимо Сизоненко в проекте также заняты Сергей Дзялик, Ирина Веренич-Островская, Влад Никитюк, Оксана Архангельская, Ева Шевченко-Головко, Кирилл Никитенко, Ирина Бибик и другие.
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