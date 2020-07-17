Релиз фильма Алексея Учителя «Цой» состоится в День российского кино

«Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением. Очень дорожу связанными с ним воспоминаниям, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений. Несмотря на сложившуюся в связи с пандемией ситуацию и все сопутствующие риски и сложности, мне кажется важным выпустить фильм "Цой" именно в августе как дань памяти музыканту», – считает Алексей Учитель.
Сюжет фильма сосредоточен на правильном мужике Павле Шелесте, не любившем крутых поворотов. Он всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскалённой трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней.
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