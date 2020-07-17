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Педро Альмодовар приступил к съёмкам короткометражной адаптации «Человеческого голоса» Жана Кокто

17 июля
2020 год

Новости кино >>
17 июля 2020
Педро Альмодовар приступил в Мадриде к съёмкам короткометражного фильма по пьесе Жана Кокто «Человеческий голос», главную роль в котором играет Тильда Суинтон. Фотографию со съёмочной площадки опубликовал в своём твиттере младший брат режиссёра Агустин.

Педро Альмодовар приступил к съёмкам короткометражной адаптации «Человеческого голоса» Жана Кокто
фото: twitter.com

Действие одноактной пьесы Кокто, написанной им в 1930 году, разворачивается в парижской спальне, где молодая женщина разговаривает по телефону со своим бывшим. Альмодовар адаптировал сюжет под современные реалии. Для 70-летнего режиссёра это первая англоязычная работа.

«Человеческий голос» неоднократно экранизировали, а также превратили в одноактную оперу с музыкой Франсиса Пуленка. В частности, главную героиню в разные годы воплотили Ингрид Бергман, София Лорен, Лурдеш Норберту, Анна Проклемер, Розамунд Пайк, Валентина Талызина, Гедре Каукайте и другие актрисы.
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