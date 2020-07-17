Педро Альмодовар приступил к съёмкам короткометражной адаптации «Человеческого голоса» Жана Кокто

Педро Альмодовар
приступил в Мадриде к съёмкам короткометражного фильма по пьесе Жана Кокто
«Человеческий голос
», главную роль в котором играет Тильда Суинтон
. Фотографию со съёмочной площадки опубликовал в своём твиттере
младший брат режиссёра Агустин
.
Действие одноактной пьесы Кокто, написанной им в 1930 году, разворачивается в парижской спальне, где молодая женщина разговаривает по телефону со своим бывшим. Альмодовар адаптировал сюжет под современные реалии. Для 70-летнего режиссёра это первая англоязычная работа.
«Человеческий голос» неоднократно экранизировали, а также превратили в одноактную оперу с музыкой Франсиса Пуленка
. В частности, главную героиню в разные годы воплотили Ингрид Бергман
, София Лорен
, Лурдеш Норберту
, Анна Проклемер
, Розамунд Пайк
, Валентина Талызина
, Гедре Каукайте
и другие актрисы.
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