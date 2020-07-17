Джон Хэмм заменит Чеви Чейза в новом «Флетче»

Джон Хэмм
возглавит в качестве исполнителя титульной роли и продюсера перезапуск популярной криминальной комедии 80-х «Флетч
», уверяет THR
.
Режиссёрское кресло ремейка займёт постановщик «SuperПерцев
» Грег Моттола
. За производство отвечает Miramax.
Картина будет основана на втором романе серии Грегори Макдональда
. Зритель вновь встретится с репортёром-детективом Ирвином Флетчером, с лёгкостью раскрывающим самые запутанные дела.
Первую часть дилогии с Чеви Чейзом
в образе Флетча Майкл Ритчи
поставил в 1985-м. Спустя четыре года вышел сиквел «Флетч жив!
».
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