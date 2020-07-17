Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джон Хэмм заменит Чеви Чейза в новом «Флетче»

17 июля
2020 год

Новости кино >>
17 июля 2020
Джон Хэмм возглавит в качестве исполнителя титульной роли и продюсера перезапуск популярной криминальной комедии 80-х «Флетч», уверяет THR.

Режиссёрское кресло ремейка займёт постановщик «SuperПерцев» Грег Моттола. За производство отвечает Miramax.

Джон Хэмм заменит Чеви Чейза в новом «Флетче»
фото: theplaylist.net

Картина будет основана на втором романе серии Грегори Макдональда. Зритель вновь встретится с репортёром-детективом Ирвином Флетчером, с лёгкостью раскрывающим самые запутанные дела.

Первую часть дилогии с Чеви Чейзом в образе Флетча Майкл Ритчи поставил в 1985-м. Спустя четыре года вышел сиквел «Флетч жив!».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эд Харрис и Джон Хэмм познакомятся с Мавериком
Натали Портман и Джон Хэмм попадут в любовный треугольник
персоны
Джон ХэммЧеви Чейз
фильмы
ФлетчФлетч жив!

фотографии >>
Джон Хэмм заменит Чеви Чейза в новом «Флетче» фотографии
Джон Хэмм заменит Чеви Чейза в новом «Флетче» фотографии
«Флетч»
«Флетч жив!»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Игорь Черных
15 июля ушёл из жизни кинооператор Игорь Черных.
Дмитрий Дежин
11 июля ушёл из жизни актёр Дмитрий Дежин.
Калдыбай Абенов
10 июля ушёл из жизни режиссёр Калдыбай Абенов.

День рождения >>

Юрий Ароян
Александра Назарова
Виктор Плют
Сергей Столяров
Елена Тонунц
Наталия Трубникова
Роман Хеидзе
Мария Чувилина
Валентина Шендрикова
Елена Анайя
Джеймс Кэгни
Дерек де Линт
Дональд Сазерленд
Сантьяго Сегура
Сесиль де Франс
Рафал Фудалей
все родившиеся 17 июля >>

Афиша кино >>

Солнце в ночи
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Норвегия, США, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен