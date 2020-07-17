Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Анимационные «Звёздные войны: Войны клонов» обзаведутся спин-оффом

17 июля
2020 год

Новости кино >>
17 июля 2020
Анимационный сериал «Звёздные войны: Войны клонов» получит спин-офф «Плохая партия» (Star Wars: The Bad Batch). Производство нового шоу по знаменитой вселенной заказал онлайн-сервис Disney+, уточняет издание Forbes.

Анимационные «Звёздные войны: Войны клонов» обзаведутся спин-оффом
фото: starwars.fandom

Зрителям поведают об уникальном отряде экспериментальных клонов, генетически отличающихся от основной армии.

Исполнительным продюсером спин-оффа выступит создатель оригинала Дэйв Филони, а основным сценаристом числится Дженнифер Корбетт. Мультсериал, чья премьера намечена на 2021 год, станет первой ласточкой сотрудничества сервиса с Lucasfilm Animation.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Тайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»
Роcарио Доусон станет падаваном в продолжении «Мандалорца»
Поиск по меткам
Disney

анонс

Деконструкция «Пан Володыёвский»

Скорбим

Игорь Черных
15 июля ушёл из жизни кинооператор Игорь Черных.
Дмитрий Дежин
11 июля ушёл из жизни актёр Дмитрий Дежин.
Калдыбай Абенов
10 июля ушёл из жизни режиссёр Калдыбай Абенов.

День рождения >>

Юрий Ароян
Александра Назарова
Виктор Плют
Сергей Столяров
Елена Тонунц
Наталия Трубникова
Роман Хеидзе
Мария Чувилина
Валентина Шендрикова
Елена Анайя
Джеймс Кэгни
Дерек де Линт
Дональд Сазерленд
Сантьяго Сегура
Сесиль де Франс
Рафал Фудалей
все родившиеся 17 июля >>

Афиша кино >>

Солнце в ночи
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Норвегия, США, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен