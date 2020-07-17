Анимационные «Звёздные войны: Войны клонов» обзаведутся спин-оффом

Анимационный сериал «Звёздные войны: Войны клонов
» получит спин-офф «Плохая партия
» (Star Wars: The Bad Batch). Производство нового шоу по знаменитой вселенной заказал онлайн-сервис Disney+, уточняет издание Forbes
.
Зрителям поведают об уникальном отряде экспериментальных клонов, генетически отличающихся от основной армии.
Исполнительным продюсером спин-оффа выступит создатель оригинала Дэйв Филони
, а основным сценаристом числится Дженнифер Корбетт
. Мультсериал, чья премьера намечена на 2021 год, станет первой ласточкой сотрудничества сервиса с Lucasfilm Animation.
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