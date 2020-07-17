Найдены режиссёр и сценарист для экранизации игры Just Cause

Майкл Даус
(«Проповедник
») займёт режиссёрское кресло киноадаптации популярной игровой серии Just Cause
. Согласно Deadline
, сценарий для фильма напишет автор трилогии «Джон Уик
» Дерек Колстад
.
По сюжету оперативнику ЦРУ Рико Родригесу (он же Скорпион), специализирующемуся на свержении диктаторов маленьких богатых стран, предстоит столкновение с военизированной организацией «Чёрная рука», упомянутой в четвёртой части серии. Создатели обещают появление женского персонажа, который будет солировать с Рико в духе «Романа с камнем
».
Над экранизацией уже корпят несколько лет. Ранее сценаристом числился Джон Колли
(«Тарзан. Легенда
»), а режиссёром — Брэд Пейтон
(«Разлом Сан-Андреас
»). На главную роль претендовал Джейсон Момоа
.
Первая игра приключенческой серии Just Cause, созданной Avalanche Studios, вышла в 2006 году и с тех пор обзавелась тремя сиквелами. Её отличительной особенностью является отрытый мир, в котором можно всё разрушать и, вообще, делать всё, что вздумается. Своё название игра получила от реального вторжения США в Панаму под кодовым названием Operation Just Cause.
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