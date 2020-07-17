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Найдены режиссёр и сценарист для экранизации игры Just Cause

17 июля
2020 год

Новости кино >>
17 июля 2020
Майкл ДаусПроповедник») займёт режиссёрское кресло киноадаптации популярной игровой серии Just Cause. Согласно Deadline, сценарий для фильма напишет автор трилогии «Джон Уик» Дерек Колстад.

По сюжету оперативнику ЦРУ Рико Родригесу (он же Скорпион), специализирующемуся на свержении диктаторов маленьких богатых стран, предстоит столкновение с военизированной организацией «Чёрная рука», упомянутой в четвёртой части серии. Создатели обещают появление женского персонажа, который будет солировать с Рико в духе «Романа с камнем».


Над экранизацией уже корпят несколько лет. Ранее сценаристом числился Джон КоллиТарзан. Легенда»), а режиссёром — Брэд ПейтонРазлом Сан-Андреас»). На главную роль претендовал Джейсон Момоа.

Первая игра приключенческой серии Just Cause, созданной Avalanche Studios, вышла в 2006 году и с тех пор обзавелась тремя сиквелами. Её отличительной особенностью является отрытый мир, в котором можно всё разрушать и, вообще, делать всё, что вздумается. Своё название игра получила от реального вторжения США в Панаму под кодовым названием Operation Just Cause.
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Найдены режиссёр и сценарист для экранизации игры Just Cause фотографии
Найдены режиссёр и сценарист для экранизации игры Just Cause фотографии
Найдены режиссёр и сценарист для экранизации игры Just Cause фотографии
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