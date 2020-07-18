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Елена Борозенец спасёт предательницу

18 июля
2020 год

Новости кино >>
18 июля 2020
В Киеве стартовали съёмки четырёхсерийной мелодрамы под рабочим названием «Много ненастных дней» производства компании FILM.UA Group, сообщает пресс-служба канала «Украина», заказавшего мини-сериал.

Начальные сцены были сняты в Национальном эколого-натуралистическом центре, утопающем в зелени и причудливых растениях. Здесь снимали первые кадры с главной героиней – учительницей музыки Катей Смолиной в исполнении Елены Борозенец. Ей предстоит пройти непростой путь утрат и разочарований: потерять любимых и узнать о предательстве близких.

Елена Борозенец спасёт предательницу
фото: пресс-служба телеканала «Украина»

«Наш фильм – о подругах, одна из которых предаёт другую. В такой ситуации люди обижаются, проклинают предателей – да всё, что угодно! Но наша героиня находит своё решение: она помогает той, которая предала её, тем самым спасая и её, и себя. Но в фильме есть еще одна очень важная линия, которая тоже раскрывает отношения двух женщин: семилетней девочки Машеньки и взрослой одинокой женщины, свекрови Тамары Михайловны. Эта трогательная линия – как душа нашего фильма. И если добавить к этому прекрасного скрипача в исполнении Петра Рыкова – то в итоге получится красивая и сильная история о подругах, предательстве, великодушии и любви», – рассказала о своей новой работе режиссёр Ирина Громозда.

В мелодраме также заняты Екатерина Тышкевич, Григорий Бакланов, Диана Дикая, Виталий Кудрявцев, Галина Кобзарь-Слободюк, Алексей Нагрудный и другие актёры.
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№ 1
Совет-Да-Привет   18.07.2020 - 11:17
Событие, несомненно, достойное для упоминания в новостях на "кинотеатре" (quip). читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Елена Борозенец спасёт предательницу фотографии
Елена Борозенец спасёт предательницу фотографии
Елена Борозенец спасёт предательницу фотографии
Елена Борозенец спасёт предательницу фотографии
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