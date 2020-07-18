Елена Борозенец спасёт предательницу

В Киеве стартовали съёмки четырёхсерийной мелодрамы под рабочим названием «Много ненастных дней» производства компании FILM.UA Group, сообщает пресс-служба канала «Украина», заказавшего мини-сериал.
Начальные сцены были сняты в Национальном эколого-натуралистическом центре, утопающем в зелени и причудливых растениях. Здесь снимали первые кадры с главной героиней – учительницей музыки Катей Смолиной в исполнении Елены Борозенец. Ей предстоит пройти непростой путь утрат и разочарований: потерять любимых и узнать о предательстве близких.
фото: пресс-служба телеканала «Украина»
«Наш фильм – о подругах, одна из которых предаёт другую. В такой ситуации люди обижаются, проклинают предателей – да всё, что угодно! Но наша героиня находит своё решение: она помогает той, которая предала её, тем самым спасая и её, и себя. Но в фильме есть еще одна очень важная линия, которая тоже раскрывает отношения двух женщин: семилетней девочки Машеньки и взрослой одинокой женщины, свекрови Тамары Михайловны. Эта трогательная линия – как душа нашего фильма. И если добавить к этому прекрасного скрипача в исполнении Петра Рыкова – то в итоге получится красивая и сильная история о подругах, предательстве, великодушии и любви», – рассказала о своей новой работе режиссёр Ирина Громозда.
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