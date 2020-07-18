Исполнилось 80 лет голливудскому актёру Джеймсу Бролину

Джеймс Кеннет Брудерлин родился в Лос-Анджелесе 18 июля 1940 года в семье Хелен Сью и Генри Брудерлина с английскими, швейцарско-немецкими, немецкими, шотландскими и ирландскими корнями. Позднее у него появились брат и две сестры. Официально сменил имя и фамилию в 20-летнем возрасте. Его наставником в кино был актёр Роберт Янг.
Помимо Стрейзанд, был женат на актрисе Джейн Смитерс. Его первая жена Джейн Кэмерон Эйджи, мать Джоша Бролина, погибла в автокатастрофе в 1995-м. Дочери Джесс и Молли также работают в киноиндустрии. Обладатель восьми престижных наград, среди которых два «Золотых глобуса», «Эмми» и именная звезда на Голливудском бульваре.
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