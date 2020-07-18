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Исполнилось 80 лет голливудскому актёру Джеймсу Бролину

18 июля
2020 год

Новости кино >>
18 июля 2020
Сегодня, 18 июля, исполнилось 80 лет мужу Барбры Стрейзанд, отцу Джоша Бролина, популярному американскому актёру, продюсеру и режиссёру Джеймсу Бролину.

Исполнилось 80 лет голливудскому актёру Джеймсу Бролину
фото: tvinsider.com

Джеймс Кеннет Брудерлин родился в Лос-Анджелесе 18 июля 1940 года в семье Хелен Сью и Генри Брудерлина с английскими, швейцарско-немецкими, немецкими, шотландскими и ирландскими корнями. Позднее у него появились брат и две сестры. Официально сменил имя и фамилию в 20-летнем возрасте. Его наставником в кино был актёр Роберт Янг.

Дебютировал на телевидении в 1961-м, сыграв небольшую роль в сериале «Автобусная остановка». В кино впервые появился в комедиях «Возьмите её, она моя» Генри Костера и «Прощай, Чарли» Винсенте Миннелли. Известность получил благодаря сериалам «Доктор Маркус Уэлби», «Отель», фантастическим фильмам «Козерог-1», «Западный мир» и хоррорам «Ужас Амитивилля» и «Автомобиль».

Исполнилось 80 лет голливудскому актёру Джеймсу Бролину
фото: кадр из фильма «Ужас Амитивилля»

Всего на счету актёра более 130 ролей в кино и на телевидении. В частности, он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Фантастическое путешествие», «Бэтмен», «Бостонский душитель», «Высший риск», «Большое приключение Пи-Ви», «Розанна», «Траффик», «Западное крыло», «Поймай меня, если сможешь», «Дефективный детектив», «Мальчишник», «Бурлеск», «Рейганы» и «Вдова на холме». В качестве режиссёра поставил десять эпизодов «Отеля», несколько телефильмов и экшн-триллер «Война моего брата».

Помимо Стрейзанд, был женат на актрисе Джейн Смитерс. Его первая жена Джейн Кэмерон Эйджи, мать Джоша Бролина, погибла в автокатастрофе в 1995-м. Дочери Джесс и Молли также работают в киноиндустрии. Обладатель восьми престижных наград, среди которых два «Золотых глобуса», «Эмми» и именная звезда на Голливудском бульваре.
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АвтомобильБольшое приключение Пи-ВиБостонский душительБурлескБэтменВойна моего братаВысший рискДефективный детективЗападное крылоЗападный мирКозерог-1МальчишникОтельПоймай меня, если сможешьПрощай, ЧарлиРозаннаТраффикУжас АмитивилляФантастическое путешествие

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Исполнилось 80 лет голливудскому актёру Джеймсу Бролину фотографии
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