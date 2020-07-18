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Ричард Линклейтер снимает для Netflix мультфильм про полёт на Луну

18 июля
2020 год

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18 июля 2020
Ричард Линклейтер создаёт для Netflix мультфильм «Аполлон 10 1/2: Приключение космической эры» (Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure). Лента будет сочетать компьютерную и рисованную анимацию с ротоскопией, уточняет Deadline.

Ричард Линклейтер снимает для Netflix мультфильм про полёт на Луну
фото: cdn.seat42f

Зрителей ожидает история взросления на фоне полёта на Луну в 1969 году, основанная на воспоминаниях самого Линклейтера, чьё детство прошло в Хьюстоне. Сюжет режиссёр и сценарист поведает с двух точек зрения: от лица непосредственных участников исторического события и мальчика, живущего рядом с NASA. Персонажи картины заговорят голосами Джека Блэка, Закари Ливая, Глена Пауэлла, Джоша Уиггинса и других актёров. Съёмки прошли в марте в Остине, теперь настал черёд команды аниматоров студий Minnow Mountain и Submarine.

На счету Линклейтера это уже второй фильм, снятый им в подобном стиле. В 2006-м вышло его «Помутнение» по новелле Филипа К. Дика с Киану Ривзом, Вайноной Райдер, Робертом Дауни-младшим и Вуди Харрельсоном.
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