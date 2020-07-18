Ричард Линклейтер снимает для Netflix мультфильм про полёт на Луну

Ричард Линклейтер
создаёт для Netflix мультфильм «Аполлон 10 1/2: Приключение космической эры
» (Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure). Лента будет сочетать компьютерную и рисованную анимацию с ротоскопией, уточняет Deadline
.
Зрителей ожидает история взросления на фоне полёта на Луну в 1969 году, основанная на воспоминаниях самого Линклейтера, чьё детство прошло в Хьюстоне. Сюжет режиссёр и сценарист поведает с двух точек зрения: от лица непосредственных участников исторического события и мальчика, живущего рядом с NASA. Персонажи картины заговорят голосами Джека Блэка
, Закари Ливая
, Глена Пауэлла
, Джоша Уиггинса
и других актёров. Съёмки прошли в марте в Остине, теперь настал черёд команды аниматоров студий Minnow Mountain и Submarine.
На счету Линклейтера это уже второй фильм, снятый им в подобном стиле. В 2006-м вышло его «Помутнение
» по новелле Филипа К. Дика
с Киану Ривзом
, Вайноной Райдер
, Робертом Дауни-младшим
и Вуди Харрельсоном
.
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