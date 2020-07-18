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«Чернобылю» вручили семь премий BAFTA TV

18 июля
2020 год

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18 июля 2020
«Чернобылю» вручили в онлайн-формате семь «технических» наград BAFTA TV, которые раздали, по сложившейся традиции, за несколько недель до основной церемонии.

Согласно Variety, мини-сериал HBO отметили призами за режиссуру Йохана Ренка, музыку Хильдур Гуднадоттир, операторскую работу Якоба Ире, дизайн декораций и костюмов, монтаж и звук.

«Чернобылю» вручили семь премий BAFTA TV
фото: iod.media

Две статуэтки получили «Тёмные начала». По одной досталось «Острым козырькам» (за грим) и «Наследникам» (за сценарий Джесса Армстронга).

Лучшие сериалы года по версии BAFTA TV объявят в дистанционном формате 31 июля.
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