«Чернобылю» вручили семь премий BAFTA TV

«Чернобылю
» вручили в онлайн-формате семь «технических» наград BAFTA TV
, которые раздали, по сложившейся традиции, за несколько недель до основной церемонии.
Согласно Variety
, мини-сериал HBO отметили призами за режиссуру Йохана Ренка
, музыку Хильдур Гуднадоттир
, операторскую работу Якоба Ире
, дизайн декораций и костюмов, монтаж и звук.
Две статуэтки получили «Тёмные начала
». По одной досталось «Острым козырькам
» (за грим) и «Наследникам
» (за сценарий Джесса Армстронга
).
Лучшие сериалы года по версии BAFTA TV объявят в дистанционном формате 31 июля.
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