Аниме-сериал по игре Dragon's Dogma выйдет осенью

Премьера аниме-сериала, основанного на ролевом боевике с открытым миром Dragon's Dogma
, состоится на Netflix 17 сентября текущего года. Дату выхода потоковый сервис опубликовал в своём твиттере
.
Адаптация сочетает рисованные элементы и графику cel-shading. За производство отвечает CG-компания Sublimation. Как уточняет Gematsu
, режиссёром сериала выступил Синья Сугай
, а продюсером числится Хироюки Кобаяси
, продюсировавший оригинал.
Сюжет игры, выпущенной компанией Capcom в 2012-м, закручен вокруг главного героя, отправившегося в путешествие для того, чтобы найти и покарать дракона, отобравшего у него сердце. Попутно игрок выясняет, почему не умер его персонаж, и помогает ему бороться с демонами, олицетворяющими семь грехов. Геймдизайнером японского RPG выступил Хидеаки Ицуно
, руководивший впоследствии пятой частью Devil May Cry
.
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