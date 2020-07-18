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Аниме-сериал по игре Dragon's Dogma выйдет осенью

18 июля
2020 год

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18 июля 2020
Премьера аниме-сериала, основанного на ролевом боевике с открытым миром Dragon's Dogma, состоится на Netflix 17 сентября текущего года. Дату выхода потоковый сервис опубликовал в своём твиттере.

Аниме-сериал по игре Dragon's Dogma выйдет осенью
фото: twitter.com

Адаптация сочетает рисованные элементы и графику cel-shading. За производство отвечает CG-компания Sublimation. Как уточняет Gematsu, режиссёром сериала выступил Синья Сугай, а продюсером числится Хироюки Кобаяси, продюсировавший оригинал.

Сюжет игры, выпущенной компанией Capcom в 2012-м, закручен вокруг главного героя, отправившегося в путешествие для того, чтобы найти и покарать дракона, отобравшего у него сердце. Попутно игрок выясняет, почему не умер его персонаж, и помогает ему бороться с демонами, олицетворяющими семь грехов. Геймдизайнером японского RPG выступил Хидеаки Ицуно, руководивший впоследствии пятой частью Devil May Cry.
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Аниме-сериал по игре Dragon's Dogma выйдет осенью фотографии
Аниме-сериал по игре Dragon's Dogma выйдет осенью фотографии
Аниме-сериал по игре Dragon's Dogma выйдет осенью фотографии
Аниме-сериал по игре Dragon's Dogma выйдет осенью фотографии
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