Райан Гослинг и Крис Эванс превратятся в шпионов

Райан Гослинг
и Крис Эванс
сыграют в экранизации романа Марка Грини
«Серый человек
» (The Gray Man), уверяет Deadline
.
Режиссёрами и продюсерами шпионского триллера выступят братья Джо
и Энтони Руссо
, они же адаптировали сюжет для кино, поскольку видят в «Сером человеке» потенциальную франшизу. Фильм с бюджетом в 200 млн долларов выйдет на Netflix.
Зрителям поведают о противостоянии бывшего агента ЦРУ Джентри по кличке Серый человек (Гослинг) и его бывшего коллеги Ллойда (Эванс).
Ранее проектом интересовался Брэд Питт
. Актёр планировал привлечь к постановке режиссёра Джеймса Грэя
, а главную роль приберегал для себя, но, в результате, у него ничего не получилось, и адаптация перешла к Руссо. Кроме того, в экранизации хотела поучаствовать Шарлиз Терон
.
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