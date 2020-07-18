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Райан Гослинг и Крис Эванс превратятся в шпионов

18 июля
2020 год

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18 июля 2020
Райан Гослинг и Крис Эванс сыграют в экранизации романа Марка Грини «Серый человек» (The Gray Man), уверяет Deadline.

Режиссёрами и продюсерами шпионского триллера выступят братья Джо и Энтони Руссо, они же адаптировали сюжет для кино, поскольку видят в «Сером человеке» потенциальную франшизу. Фильм с бюджетом в 200 млн долларов выйдет на Netflix.

Райан Гослинг и Крис Эванс превратятся в шпионов
фото: dailymail.co

Зрителям поведают о противостоянии бывшего агента ЦРУ Джентри по кличке Серый человек (Гослинг) и его бывшего коллеги Ллойда (Эванс).

Ранее проектом интересовался Брэд Питт. Актёр планировал привлечь к постановке режиссёра Джеймса Грэя, а главную роль приберегал для себя, но, в результате, у него ничего не получилось, и адаптация перешла к Руссо. Кроме того, в экранизации хотела поучаствовать Шарлиз Терон.
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