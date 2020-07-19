Пятая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена оператору Владимиру Сущинскому

Свои первые сюжеты выпускник операторского факультета ВГИК Владимир Сущинский снял весной 42-го года на Волховском фронте. Посмотрим один из них. В киножурнале он был размещен под заголовком «Отважные побеждают». Творческое наследие Сущинского, собранное работниками Центральной студии документальных фильмов, включает в себя 56 сюжетов, снятых за два с половиной фронтовых года. Среди них «Прорыв блокады Ленинграда», «На Сиваше», «Бои в района Мга», «Освобождение Польши».
Каждый раз Сущинский безупречно выстраивал кадр. Плотность огня в зоне боев была запредельной. Бойцы вжались в землю, зарылись в «лисьи норы» – углубления в стенах траншеи. Чтобы снять их, оператору нужно было встать в полный рост, ежесекундно рискуя собственной жизнью. На фронте рисковали жизнью многие. Но как часто даже в реальном боевом репортаже мы видим только общие планы с бегущими куда-то фигурками солдат. Сущинский же снимает лица людей в экстремальной ситуации. Он снимает их страх, их терпение и решимость.
На одном из монтажных листов, написанных рукой Владимира Сущинского есть слова: «В виду того, что съемка производилась непосредственно в боевых условиях, камера, руки, были в кусках грязи и пыли, возможен брак». Но брака не было. Зато был, возможно, лучший боевой репортаж, снятый советским оператором во время Великой Отечественной войны. Последние кадры в своей жизни Сущинский снял утром 22 февраля 1945 года. Это был бой у железной дороги, и в момент, когда он вел панораму, следя за двумя пулеметчиками, начался обстрел. Камера сняла разрыв снаряда, осколок которого смертельно ранил оператора.
Проект «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них представляют портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказы о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой хроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
обсуждение >>