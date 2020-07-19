Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Вера Сотникова отмечает юбилей

19 июля
2020 год

Новости кино >>
19 июля 2020
Сегодня, 19 июля, актриса театра и кино Вера Сотникова отмечает юбилей. Ей исполняется 60 лет.

Вера Сотникова отмечает юбилей
фото: express-novosti.ru

Вера Сотникова родилась 19 июля 1960 года в Волгограде в обычной семье. Окончив школу, она уехала в Саратов поступать в театральное училище, которое в то время уже окончила старшая сестра Галина, но девушку не взяли. С филологическим факультетом МГУ тоже не сложилось. Дожидаясь поезд в родной город и ни на что не рассчитывая, Вера решила попробовать свои силы в Школе-студии МХАТ. Так ее приняли в мастерскую Олега Ефремова. После успешного окончания курса в 1984-1987 годах артистка служила в Театре на Малой Бронной. Потом на несколько лет судьба связала Сотникову со «Школой драматического искусства» Анатолия Васильева. В разные периоды своей карьеры она сотрудничала с Театром имени Моссовета, МХАТом, «Театром Луны» и творческой группой Романа Виктюка.

В кино Вера Сотникова дебютировала в 1983 году в драме «Признать виновным». Актриса снялась в эпизодах фильмов «Марица», «Внимание! Всем постам...», «Самая обаятельная и привлекательная». Известность пришла к ней после съемок в картинах «Курьер», «Гу-га», «Захочу - полюблю». Большой успех Сотниковой принесла российско-греческая лента «Байрон». За роль Августы она была удостоена в 1992 году на кинофестивале в Салониках приза «За лучшую женскую роль второго плана». В 90-е актриса появлялась в исторических драмах: «Битва трех королей», «Роман императора», «Королева Марго».

Вера Сотникова отмечает юбилей
фото: smi2.ru

С 2000-го Веру Сотникову часто приглашают в популярные сериалы. Она снималась в «Пятом углу» и «Даше Васильевой». В 2004-м артистка сыграла главную роль в ремейке картины французского режиссера Эли Шураки «Слова и музыка». Затем ее фильмографию пополнили работы в проектах «Откройте, милиция!», «Управа», «Мой любимый раздолбай». Среди последних ролей — «Людмила», «Лучшие враги», «Я больше не боюсь», «По разным берегам».

В качестве режиссера Сотникова сняла для певца Владимира Кузьмина пять музыкальных клипов на его песни. Она также выступила продюсером документального фильма о поэтессе Марине Цветаевой.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вера Сотникова перечислила все свои романы
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Олег ЕфремовВера СотниковаЭли Шураки
фильмы
Баллада для БайронаБитва трёх королейВерю не верюВнимание! Всем постам...Гу-гаДаша Васильева. Любительница частного сыска -1Захочу - полюблюКоролева МаргоКурьерЛучшие врагиЛюдмилаМарицаМой любимый раздолбайОткройте, милицияПо разным берегамПризнать виновнымПятый уголРоман императораСамая обаятельная и привлекательнаяСлова и музыкаУправа
театры
"Театр Луны"МХАТТеатр им. МоссоветаТеатр на Малой БроннойТеатр Романа Виктюка«Школа драматического искусства»

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Марина Макарова
18 июля ушла из жизни актриса Марина Макарова.
Андрей Фёдоров
17 июля скончался протоиерей Андрей Фёдоров.
Игорь Черных
15 июля ушёл из жизни кинооператор Игорь Черных.

День рождения >>

Вахтанг Кикабидзе
Василий Ливанов
Павел Любимцев
Игорь Николаев
Сергей Пиотровский
Максим Разуваев
Евгений Серов
Вера Сотникова
Сергей Чугин
Александр Ширвиндт
Бенедикт Камбербэтч
Патрисия Медина
Джаред Падалеки
Кемпбелл Скотт
Марк Уэббер
Винесса Шоу
Энтони Эдвардс
все родившиеся 19 июля >>

Афиша кино >>

Основатель
биография, драма, исторический фильм
США, 2016
Зов джунглей
, 2020
Спасти нельзя оставить
комедия, приключения
Россия, 2020
Солнце в ночи
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Норвегия, США, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Беглецы»
Ролики фильмов
«Беглецы»
Могущественный наркокартель нанимает четырех человек для перевозки кокаина, но все идет не по плану.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен