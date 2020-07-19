Сегодня, 19 июля, актриса театра и кино Вера Сотникова отмечает юбилей. Ей исполняется 60 лет.
фото: express-novosti.ru
Вера Сотникова родилась 19 июля 1960 года в Волгограде в обычной семье. Окончив школу, она уехала в Саратов поступать в театральное училище, которое в то время уже окончила старшая сестра Галина, но девушку не взяли. С филологическим факультетом МГУ тоже не сложилось. Дожидаясь поезд в родной город и ни на что не рассчитывая, Вера решила попробовать свои силы в Школе-студии МХАТ. Так ее приняли в мастерскую Олега Ефремова. После успешного окончания курса в 1984-1987 годах артистка служила в Театре на Малой Бронной. Потом на несколько лет судьба связала Сотникову со «Школой драматического искусства» Анатолия Васильева. В разные периоды своей карьеры она сотрудничала с Театром имени Моссовета, МХАТом, «Театром Луны» и творческой группой Романа Виктюка.
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